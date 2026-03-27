El Inter da un paso inesperado para fichar a Manu Koné: dos nombres para la Roma con el fin de desbloquear la operación

Manu Koné, fichado en el verano de 2024 por algo menos de 20 millones de euros y con contrato hasta junio de 2029, es considerado un activo muy valioso por la familia Friedkin, y una posible venta al final de esta temporada solo se aprobaría en caso de que el Inter u otros interesados presentaran una oferta realmente muy importante. En los últimos días, La Gazzetta dello Sport ha informado de un precio de venta estimado en torno a una cifra comprendida entre los 40 y los 50 millones de euros. Una suma que quizá no altere en nada el equilibrio financiero de los ricchísimos clubes de la Premier League, pero que, en la lógica del Inter y de su propietario, el fondo estadounidense Oaktree, sigue representando un Everest difícilmente escalable y alcanzable. A menos que...





EL INTER, PREOCUPADO POR CALHANOGLU: LO QUE SE SABE DESDE TURQUÍA