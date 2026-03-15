El postpartido del Inter-Atalanta (1-1) no fue nada fácil. El Inter se queja de un par de decisiones arbitrales desfavorables y debe tener cuidado con el Milan, que, si gana en Roma contra la Lazio, puede situarse a cinco puntos en la clasificación, reduciendo a la mitad la diferencia antes del derbi. La Gazzetta dello Sport, al día siguiente del partido en San Siro, reconstruye lo que ocurrió nada más volver los equipos a los vestuarios.