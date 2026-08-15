Se acerca el inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 en el Inter, con el debut ante el Monza programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrentó hoy en Bari a partir de las 19.30 en el San Nicola al Betis Sevilla en el último verdadero test amistoso de esta pretemporada. Y para los chicos de Cristian Chivu llegó una victoria por 1-0 mucho más corta de lo que se vio sobre el campo.
En Bari había mucha curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer y baja al igual que Thuram (todavía no está en las mejores condiciones LEE AQUÍ), sino por el estado de forma que iban a mostrar jugadores como Stones y Lautaro (en el banquillo al inicio), que hasta ahora nunca habían sido utilizados. Y la respuesta está precisamente en el resultado final, ya que el gol de la victoria lo firmó precisamente el defensa inglés, bien en su debut al rematar a la red una prolongación aérea de Pavard a pase de Dimarco.
Fue mejor el Inter en la primera parte por la gestión del balón y de los ritmos en el centro del campo, y mucho mejor todavía en la segunda por el dominio absoluto del juego y por su peligro ofensivo. Quien volvió a cambiar la cara del equipo fue Federico Dimarco, el más inspirado junto a Bonny, pero la producción ofensiva se topó con los guantes de Valles y Manu González, además de un punto de precipitación e imprecisión que mantuvo el resultado en equilibrio demasiado tiempo.