89' OCASIÓN - Sucic irrumpe en el área y abre para Lautaro, que prolonga para Dimarco: zurdazo potente raso que, sin embargo, vuelve a encontrarse con una parada de Gonzalez. En el rechace aparece Mkhitaryan, pero golpea mal y la manda fuera por muy poco.





82' GOL - ¡Debut con gol de Stones! Falta desde tres cuartos provocada por Mkhitaryan que Dimarco pone de maravilla al segundo palo. Pavard la peina y John Stones, de media vuelta, la manda a la red junto al palo largo.





59' Dimarco cambia el juego para Diouf, que da una asistencia, perdiendo un tiempo de juego, para Barella, quien, presionado, golpea mal de primeras. El balón le llega a Dimarco, que prueba con un potente zurdazo, pero vuelve a encontrarse con la respuesta del portero.





56' OCASIÓN - Otra ocasión para Bonny, que recibe el balón en la frontal y saca un derechazo potente y raso que, sin embargo, no sorprende a Manu Gonzalez, brillantísimo para estirarse y mandar a córner.





51' OCASIÓN - Sucic filtra para Bonny, centro al segundo palo para un Dimarco completamente solo y asistencia al vuelo al centro del área de nuevo para Bonny, que prueba el remate de volea con la izquierda, pero le sale mordido y no logra inquietar al portero.





49' Pio Esposito recibe el balón al espacio, amago «a lo Milito» y luego derechazo con rosca al palo largo, pero el desvío de la defensa manda el balón a córner.





35' OCASIÓN - Calhanoglu recupera el balón en tres cuartos, ligeramente escorado a la derecha, y saca un disparo potente cruzado que roza el palo a la derecha de Valles.





14' OCASIÓN - ¡Esta vez es Antony quien asusta a Pepo Martinez! El extremo se perfila desde la derecha hacia su izquierda y saca un potente zurdazo desde la frontal que se marcha rozando el palo corto. El portero reprende a los suyos por el demasiado espacio concedido.





8' Responde el Betis con un disparo desde la frontal de Fornals; Martinez atrapa abajo.





6' OCASIÓN - La primera ocasión de gol es para Bonny, desaprovechada por el Inter. El delantero marfileño primero es decisivo en la presión alta que permite a Pio Esposito recuperar el balón, pero después no está tan acertado a la hora de elegir el tiempo del cabezazo a centro de Barella, mandándolo increíblemente alto pese a estar sin marca.





4' Juego detenido durante bastante tiempo para permitir a los médicos del Betis atender a Hector Bellerin, que se ha quedado tendido cerca del límite de su área. Será sustituido en el minuto 9'





0' Comienza el partido en el San Nicola de Bari a las 19:30