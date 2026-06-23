Ya estamos ahí. Hoy puede ser decisivo para Marco Palestra en el Inter. La llegada a Milán del agente Alessandro Lucci, que representa al extremo nacido en 2005, indica que las negociaciones entre el club nerazzurro y el Atalanta están en su fase final.
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El Inter cierra hoy el acuerdo con el Atalanta por Palestra: incluye bonificaciones y un porcentaje de futura reventa; el traspaso podría superar los 50 millones de euros
ACUERDO TOTAL
Tras acordar todos los detalles del contrato con el futbolista, que está listo para firmar un contrato de cinco años con un salario de unos 3 millones de euros netos por temporada, La firme voluntad de Palestra de no escuchar ofertas de la Premier League —Chelsea y Manchester City habían mostrado interés— ha ayudado al Inter a liderar la negociación y, en los últimos días, a acercarse a un acuerdo sobre las cifras.
EL ATALANTA SE IMPONE EN EL MERCADO DE TRASPASOS
Según Fabrizio Romano, el acuerdo rondará los 50 millones de euros con bonificaciones. Podría subir si el Inter y el Atalanta pactan un porcentaje de futura reventa en la reunión de las próximas horas. Después, solo quedarán reconocimientos médicos y firmas. Marco Palestra está a un paso de sustituir a Denzel Dumfries y convertirse en el primer fichaje estival del Inter.