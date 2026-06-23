Tras acordar todos los detalles del contrato con el futbolista, que está listo para firmar un contrato de cinco años con un salario de unos 3 millones de euros netos por temporada, La firme voluntad de Palestra de no escuchar ofertas de la Premier League —Chelsea y Manchester City habían mostrado interés— ha ayudado al Inter a liderar la negociación y, en los últimos días, a acercarse a un acuerdo sobre las cifras.