El Inter cierra el fichaje de Khalaili por 25 millones al Union Saint-Gilloise; el israelí sustituirá a Dumfries

Tras imponerse a la competencia del Nápoles, el extremo nacido en 2004 vestirá la camiseta del Inter, dejando así el Union Saint-Gilloise.





Firmará un contrato de cinco años (hasta 2031) con un salario de 1,8 millones de euros por temporada.





Este sábado se someterá a los reconocimientos médicos.





La nueva oferta de los nerazzurri ha sido decisiva: tras el rechazo del Union Saint-Gilloise a la propuesta de 23 millones más bonificaciones, el Inter elevó la cifra a los 25 millones solicitados.