Anan Khalaili ficha por el Inter: los nerazzurri han aumentado la oferta al Union Saint-Gilloise y han acordado 25 millones fijos más bonificaciones. Tras el visto bueno del jugador, el lateral derecho se convierte en el segundo fichaje del verano para el equipo de Chivu, después de Provedel.
Traducido por
El Inter cierra el fichaje de Khalaili por 25 millones al Union Saint-Gilloise; el israelí sustituirá a Dumfries
Tras imponerse a la competencia del Nápoles, el extremo nacido en 2004 vestirá la camiseta del Inter, dejando así el Union Saint-Gilloise.
Firmará un contrato de cinco años (hasta 2031) con un salario de 1,8 millones de euros por temporada.
Este sábado se someterá a los reconocimientos médicos.
La nueva oferta de los nerazzurri ha sido decisiva: tras el rechazo del Union Saint-Gilloise a la propuesta de 23 millones más bonificaciones, el Inter elevó la cifra a los 25 millones solicitados.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias