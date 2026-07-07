El Inter celebra a Aleksandar Stankovic: su primer fichaje de 63 millones de euros, cifras y futuro del hijo de Dejan

Comunicado del Inter:





«El césped verde, el sol, los colores azul y negro en el campo y en las gradas, el ambiente festivo. Instantes que fascinan, sobre todo cuando se ven a través de los ojos de un niño. Aleksandar Stanković los vivió con frecuencia en sus primeros años, mientras su padre, Dejan, conquistaba títulos con el Inter. Nacido en Milán el 3 de agosto de 2005, Aleksandar dio sus primeros pasos con el azul y negro pegado a la piel durante las celebraciones del Scudetto en San Siro. Esos colores se le metieron dentro, mientras el fútbol ya le corría por las venas: su primer recuerdo del fútbol es un partidito con sus hermanos en el centro de entrenamiento de Appiano Gentile, con José Mourinho observando desde un lado.





Un vínculo natural, inevitable en la pasión interista. Emociones intensas, como las que sintió al ponerse la camiseta del Inter a los 12 años, tras una prueba contra el Ausonia. Un amor a primera vista que cultivó con tiempo y dedicación en las categorías inferiores nerazzurre, donde se formó como futbolista y como persona, bajo la guía de Cristian Chivu —que le entregó en varias ocasiones el brazalete de capitán— y junto a Pio Esposito, con quien vivió momentos inolvidables.





De niño soñaba con seguir los pasos de su padre, estudió su estilo de juego y heredó su puesto de centrocampista, pero se formó a su manera, desarrollando una inteligencia táctica, una fuerza física y una versatilidad que le permiten jugar no solo en el centro del campo, sino también como defensa central. Con el equipo juvenil ha jugado 58 partidos, marcado 12 goles y dado 6 asistencias, mostrando un talento sólido.





Sin plan B, se concentró en crecer y aprender. Siguió la ruta de su amigo Federico Dimarco, quien en 2017 fichó por el Sion suizo: en 2024 se unió al Lucerna y allí disputó 38 partidos y marcó 3 goles. Esa carta de presentación lo llevó a Bélgica, donde vistió otra camiseta nerazzurra, la del Club Brugge, con el que disputó 55 partidos, marcó 9 goles, dio 5 asistencias y vivió momentos inolvidables como su debut en la Liga de Campeones.





Ahora regresa a casa, listo para vivir su sueño y volver a vestir los colores que le enamoraron de niño. Aleksandar Stankovic cierra el círculo y se prepara para escribir su propia historia con la camiseta del Inter».