El Inter: Cancelo no quiere volver a Arabia: el Barcelona intenta retenerlo, pero podría volver al mercado

El nombre de João Cancelo ha animado la última ventana de fichajes de invierno. El lateral portugués rompió con el Al-Hilal de Simone Inzaghi y presionó para que lo traspasaran, lo que lo situó en el centro de la pugna entre el Inter y el Barcelona, que ganaron los catalanes gracias, sobre todo, a la firme voluntad del jugador.





Al final, los catalanes cerraron la operación con el club árabe en forma de cesión, pero de cara al próximo verano el caso Cancelo podría reabrirse, ya que, según informa Fabrizio Romano, el portugués no tiene intención de volver a Arabia.



