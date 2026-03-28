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Emanuele Tramacere

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El Inter: Cancelo no quiere volver a Arabia: el Barcelona intenta retenerlo, pero podría acabar en el mercado

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El futuro del lateral portugués volverá a estar en el aire de cara al verano

El nombre de João Cancelo ha animado la última ventana de fichajes de invierno. El lateral portugués rompió con el Al-Hilal de Simone Inzaghi y presionó para que lo traspasaran, lo que lo situó en el centro de la pugna entre el Inter y el Barcelona, que ganaron los catalanes gracias, sobre todo, a la firme voluntad del jugador.


Al final, los catalanes cerraron la operación con el club árabe en forma de cesión, pero de cara al próximo verano el caso Cancelo podría reabrirse, ya que, según informa Fabrizio Romano, el portugués no tiene intención de volver a Arabia.


  • CANCELO NO QUIERE VOLVER

    Cancelo da por terminada su etapa en Arabia Saudí y, en concreto, en el Al Hilal, donde ya durante la primera parte de la temporada había roto con Simone Inzaghi. El lateral tiene un contrato con el club árabe que vence el 30 de junio de 2027, pero, tal y como ha señalado Fabrizio Romano, no tiene ninguna intención de volver a Arabia tras el Mundial.

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  • EL BARCELONA INTENTA RETENERLO

    El Barcelona ha dado los primeros pasos para estudiar la viabilidad de su permanencia en Cataluña, pero su salario de 8 millones de euros por temporada y el coste del traspaso que deberá abonarse al club árabe colocan al club en una situación difícil de gestionar. De hecho, hay que recordar que, también durante el próximo verano, el club del presidente Laporta tendrá que hacer bien sus cuentas para financiar fichajes de primer nivel (Bastoni y otros) y cumplir con los límites del juego limpio financiero de La Liga.

  • ¿VUELVE AL MERCADO?

    La idea de escuchar ofertas por Alejandro Balde va precisamente en esa dirección, pero la posibilidad de que no se concrete el fichaje de Cancelo es tan real que están resurgiendo otros posibles destinos para el jugador. Y si el portugués volviera a estar en el mercado, el Inter —que, salvo sorpresas, verá marchar a Denzel Dumfries— podría volver a la carga y entrar en la puja por su antiguo lateral.