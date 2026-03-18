El Inter: Bonny jugará el Mundial con Costa de Marfil, según ha confirmado el seleccionador: «Ha decidido jugar con nosotros»

Quedan los últimos meses de liga, después se pasará página y este verano estará marcado por el Mundial, que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. Entre los jugadores de la Serie A que disputarán la competición debería estar también el delantero del Inter Ange-Yoan Bonny. Nacido en 2003 en Aubervilliers, un suburbio de París, tiene doble nacionalidad francesa y marfileña debido a los orígenes de su padre. El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha seguido al exjugador del Parma durante la temporada, pero no está barajando su posible convocatoria para el Mundial, por lo que el jugador ha decidido representar a Costa de Marfil, con la que viajará a Estados Unidos, Canadá y México.



