La directiva del Inter, encabezada por Giuseppe Marotta y Baccin, consideró inicialmente la situación como algo no urgente, dado que el contrato actual del jugador se extiende hasta junio de 2027. Ese acuerdo también incluye una opción unilateral del club para ampliar una temporada más en las mismas condiciones económicas, lo que proporciona al Inter una red de seguridad ante cualquier amenaza inmediata de salida.

El diálogo se ha mantenido constructivo durante todo el proceso, en línea con la relación positiva que Dimarco ha mantenido con la afición y con el cuerpo técnico. «Creo que lo hablaremos pronto», había declarado Dimarco de forma reiterada, subrayando en cada ocasión su deseo de continuidad. Sus deseos se cumplieron incluso antes de lo que él mismo podía haber anticipado, ya que el contacto producido en Madrid inició unas negociaciones cruciales que ahora se espera que lleguen a su conclusión.