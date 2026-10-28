Moverse ahora para adelantarse a la competencia. El Inter ya piensa en la próxima temporada y en el próximo mercado de fichajes. Con ese objetivo, trabaja para fichar a Finn Jeltsch, defensa alemán nacido en 2006, formado en el Núremberg y jugador del Stuttgart desde 2025. Es un futbolista que gusta mucho porque reúne todas las características que busca Chivu: es rápido y fuerte físicamente, puede jugar de central o de central por un costado en una defensa de tres y tiene buen pie para sacar el balón jugado. La difícil temporada que vive en el Stuttgart, penúltimo en la liga con 5 derrotas en 7 partidos, no ha cambiado la valoración que hacen de él los grandes clubes, incluido el Inter, que tiene su nombre apuntado en la agenda desde hace tiempo.
El Inter, a la caza de Finn Jeltsch, pero el Barcelona también lo pretende
CUÁNTO CUESTA JELTSCH
Ojeadores del Inter han sido vistos varias veces en el MHP Arena, estadio del Stuttgart, y sus informes siempre han sido positivos. También han sido frecuentes los contactos con el entorno del defensa, al que Klopp convocó para los últimos compromisos de Alemania en la Nations League. Ahora queda por ver cuándo pasar de las palabras a los hechos. El salario no es, desde luego, un problema (actualmente cobra unos 1,3 millones de euros brutos más bonus); sí lo es el precio del traspaso. El Stuttgart, que pagó por él 9,5 millones en 2025, quiere una cifra cercana a los 40 millones de euros. Sin duda, el partido de Champions será una oportunidad para hablar del asunto: los alemanes visitarán el Meazza el miércoles 28 de noviembre.
OJO CON EL BARCELONA
El Inter, sin embargo, no es el único club interesado en Jeltsch. Los grandes clubes europeos también están tras él, incluido el Barcelona. Según publica hoy Sport , el central alemán es la primera opción de Hansi Flick, que ya ha hablado de él con Laporta. Los ojeadores del Barcelona también lo vieron en directo con motivo de su debut en la Champions League contra el Viking. El problema, como siempre, está relacionado con la necesidad de ingresar dinero para planificar una operación de este tipo: una posibilidad, según el diario catalán, sería poner a la venta a uno de los defensas de la actual plantilla, aunque la alternativa más realista es aplazar la operación hasta el verano de 2027.
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