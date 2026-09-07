El inicio de la era de los mil millones de euros: el Barcelona hace estallar una bomba financiera con el mayor presupuesto de su historia

El Barcelona reveló sus cuentas financieras para la temporada 2025-2026, anunciando unos ingresos operativos récord y la presentación de un presupuesto histórico para la temporada 2026-2027, que será el mayor en la historia del club y del fútbol español.
La junta directiva del club tiene previsto presentar los estados financieros y el presupuesto de la nueva temporada para su votación en la Asamblea General Ordinaria el sábado 19 de septiembre.
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