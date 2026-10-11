El extremo inglés Djed Spence hizo su debut oficial con el Inter de Milán durante una cómoda victoria por 3-0 sobre el Parma en la Serie A en San Siro. Sustituyendo a Andy Diouf en el minuto 73, el jugador de 26 años recibió una cálida ovación de la afición local al pisar el terreno de juego.

Spence aportó de inmediato velocidad por la banda derecha, creando ocasiones de gol en los últimos minutos para sus compañeros Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martinez.

El Inter ya había asegurado los tres puntos en la primera parte con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram.