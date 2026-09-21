El «increíble» Yasin Ayari, llamado a seguir los pasos de Moises Caicedo, Joao Pedro y Carlos Baleba mientras la leyenda del Brighton Bobby Zamora hace una predicción sobre su traspaso

Zamora ha expresado su sorpresa porque no se dirigieran más miradas de admiración hacia Ayari durante el verano de 2026, después de una impresionante campaña en la Premier League con el Brighton y de sus actuaciones en el Mundial con su selección.

El sueco, todoterreno, es otro ejemplo de la capacidad del Brighton para descubrir joyas ocultas, pulirlas y convertirlas en superestrellas de calibre internacional. Fue fichado por solo 3,5 millones de libras (5 millones de dólares) cuando llegó al Amex Stadium procedente del AIK de su país en enero de 2023.

Adquirió una experiencia impagable durante sus cesiones en el Coventry y el Blackburn, antes de dar el salto en la máxima categoría inglesa. Firmó cuatro goles y tres asistencias con el Brighton la temporada pasada y ya ha arrancado esta campaña, con el equipo tercero en la tabla tras cinco jornadas.

Después de generar enormes sumas con traspasos de jugadores como Caicedo y Baleba, junto con Marc Cucurella y Alexis Mac Allister, Ayari puede ser el siguiente en salir de esa cadena de producción. Se dice que grandes clubes de toda Europa están siguiendo muy de cerca su evolución.