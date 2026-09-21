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El «increíble» Yasin Ayari, llamado a seguir los pasos de Moises Caicedo, Joao Pedro y Carlos Baleba mientras la leyenda del Brighton Bobby Zamora hace una predicción sobre su traspaso
El Brighton, famoso por descubrir joyas ocultas
Zamora ha expresado su sorpresa porque no se dirigieran más miradas de admiración hacia Ayari durante el verano de 2026, después de una impresionante campaña en la Premier League con el Brighton y de sus actuaciones en el Mundial con su selección.
El sueco, todoterreno, es otro ejemplo de la capacidad del Brighton para descubrir joyas ocultas, pulirlas y convertirlas en superestrellas de calibre internacional. Fue fichado por solo 3,5 millones de libras (5 millones de dólares) cuando llegó al Amex Stadium procedente del AIK de su país en enero de 2023.
Adquirió una experiencia impagable durante sus cesiones en el Coventry y el Blackburn, antes de dar el salto en la máxima categoría inglesa. Firmó cuatro goles y tres asistencias con el Brighton la temporada pasada y ya ha arrancado esta campaña, con el equipo tercero en la tabla tras cinco jornadas.
Después de generar enormes sumas con traspasos de jugadores como Caicedo y Baleba, junto con Marc Cucurella y Alexis Mac Allister, Ayari puede ser el siguiente en salir de esa cadena de producción. Se dice que grandes clubes de toda Europa están siguiendo muy de cerca su evolución.
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Se espera que Ayari genere rumores de traspaso
Preguntado por si es probable que Ayari forme parte de un traspaso de alto perfil en algún momento de un futuro no muy lejano, la leyenda del Brighton Zamora, que hablaba en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «También es increíble. Viéndole de cerca durante el último año y medio, en los entrenamientos, y viendo lo bueno que es, la verdad es que me sorprende que nadie viniera a por él este verano.
»Es de esos que pasan un poco desapercibidos, pero cuando le ves trabajar de cerca y le ves en los entrenamientos, tiene un talento de verdad, de verdad. Y, otra vez, a una edad tan joven. A ese chico solo le esperan cosas buenas.
»Es uno muy ilusionante y creo que, si sigue por el camino en el que ha estado esta temporada, sí, creo que alguien también vendrá e intentará llevárselo».
El Brighton, dispuesto a acordar un nuevo contrato con Ayari
Ayari solo tiene contrato en el Amex hasta el verano de 2027, aunque ese acuerdo sí incluye la opción de una prórroga de 12 meses. El Brighton está haciendo todo lo posible para cerrar un nuevo contrato.
El entrenador Fabian Hurzeler ha dicho sobre esos esfuerzos y sobre lo que una opción tan enérgica aporta a sus planes: «Siempre quieres resolver estas cosas primero internamente antes de hacerlas públicas. En general, lo que puedo decir es que Yasin es un gran jugador. Ha progresado mucho con nosotros durante los dos últimos años.
«Ha crecido como jugador y como personalidad. Asume más responsabilidad. Así que estoy muy satisfecho. Estoy muy contento de trabajar con este tipo de jugador. Estoy muy contento de trabajar especialmente con él y ojalá se quede durante más tiempo».
El técnico alemán añadió: «Yasin tiene cualidades con balón, tiene cualidades sin balón. También ha crecido como personalidad. Así que, en cuanto a asumir galones, puede contribuir con su esfuerzo.
«Creo que es muy importante que entendamos que todo el mundo en nuestra plantilla tiene una responsabilidad en nuestros logros, y todo el mundo es importante, y eso es lo que siempre tratamos de recalcar. Y luego, exprésate dentro de tu personalidad, dentro de tu calidad, y eso es también lo que le pido a Yasin».
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El Brighton vuela alto en la clasificación de la Premier League
El Brighton vuelve a jugar en Europa esta temporada, ya que compite en la Conference League, y esperará, ya sea ganando ese torneo o por su posición en la Premier League, que la acción continental siga formando parte de sus planes en 2027-28.
Va por buen camino para lograrlo, con una impresionante victoria por 3-0 sobre el vigente campeón Arsenal que le lleva al primer parón internacional de la presente campaña. Su próximo partido será una visita al Sunderland el 10 de octubre.
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