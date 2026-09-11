Los silbidos de desaprobación en el estadio Santiago Bernabéu ya no son un simple momento pasajero que pueda superarse con el pitido final, después de que el caso de Vinicius Junior se convirtiera en una verdadera prueba para la relación de la estrella brasileña con la afición del Real Madrid y para la capacidad de José Mourinho de proteger una de las armas más importantes de su nuevo proyecto.

En el momento en que el Real Madrid disputaba una gran noche europea ante el Inter, y necesitaba a todas sus estrellas para superar con seguridad un choque de peso, Vinicius se encontró enfrentado a otro rival desde las gradas.

Y a pesar de que el brasileño ofreció uno de sus partidos más comprometidos con las obligaciones colectivas, y llegó a nueve recuperaciones de balón, una parte de la afición del Bernabéu optó por lanzarle silbidos de desaprobación; es más, algunos aficionados comenzaron a atacarlo desde los primeros instantes del encuentro.

Pero el mensaje que llega desde dentro del Real Madrid parece claro: ni Mourinho piensa en dar marcha atrás, ni la dirección del club está dispuesta a prescindir del jugador, ni el vestuario ve a Vinicius como una crisis de la que hay que deshacerse. Todo lo contrario: parece que el club ha decidido hacer frente a la tormenta en lugar de rendirse a ella.

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