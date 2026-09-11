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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
Karim Malim

Traducido por

El incendio del Bernabéu se apaga: Vinicius, entre el fuego de las gradas y la protección de Mourinho

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
B. Diaz
K. Mbappe
Brasil
Portugal
España
Marruecos
Francia

¡El Special One lanza el desafío!

Los silbidos de desaprobación en el estadio Santiago Bernabéu ya no son un simple momento pasajero que pueda superarse con el pitido final, después de que el caso de Vinicius Junior se convirtiera en una verdadera prueba para la relación de la estrella brasileña con la afición del Real Madrid y para la capacidad de José Mourinho de proteger una de las armas más importantes de su nuevo proyecto.

En el momento en que el Real Madrid disputaba una gran noche europea ante el Inter, y necesitaba a todas sus estrellas para superar con seguridad un choque de peso, Vinicius se encontró enfrentado a otro rival desde las gradas.

Y a pesar de que el brasileño ofreció uno de sus partidos más comprometidos con las obligaciones colectivas, y llegó a nueve recuperaciones de balón, una parte de la afición del Bernabéu optó por lanzarle silbidos de desaprobación; es más, algunos aficionados comenzaron a atacarlo desde los primeros instantes del encuentro.

Pero el mensaje que llega desde dentro del Real Madrid parece claro: ni Mourinho piensa en dar marcha atrás, ni la dirección del club está dispuesta a prescindir del jugador, ni el vestuario ve a Vinicius como una crisis de la que hay que deshacerse. Todo lo contrario: parece que el club ha decidido hacer frente a la tormenta en lugar de rendirse a ella.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho lanza el desafío

    En medio del clima tenso que rodea a Vinicius, la postura de José Mourinho resultó determinante. El técnico portugués no considera que el jugador haya perdido su lugar dentro del equipo, sino que cree que lo que atraviesa en este momento puede superarse a través de la continuidad de juego, la confianza y la recuperación del estado físico y técnico que lo convirtió en uno de los futbolistas más peligrosos del mundo.

    Mourinho valora especialmente la transformación que ha experimentado Vinicius desde el inicio de la temporada, incluso si su faceta ofensiva aún no ha alcanzado el nivel que se espera de él. El brasileño se ha vuelto más comprometido con el trabajo defensivo, contribuye en mayor medida a ayudar a sus compañeros y aporta un esfuerzo colectivo que no estaba presente de la misma forma durante las dos temporadas pasadas.

    Y esto es precisamente lo que hace que Mourinho se aferre a él. El técnico portugués no quiere tratar a Vinicius como a un jugador que debe ser castigado cada vez que baja su rendimiento ofensivo, sino que considera que la mejor manera de devolverlo a su máximo nivel es concederle minutos de juego y el espacio suficiente para recuperar la confianza.

    Por esta razón, el plan es claro: Vinicius será titular ante el Rayo Vallecano. Mourinho no quiere entrar en el juego de los cálculos, ni desea conceder a los críticos una victoria prematura apartando al jugador del once titular. Para él, Vinicius sigue siendo una de las claves más importantes del proyecto, y tendrá una nueva oportunidad sobre el terreno de juego para demostrarlo.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Una noche que reveló la otra cara de Vinicius

    La paradoja es que los silbidos llegaron en el partido en el que Vinicius ofreció una imagen totalmente distinta a la del jugador que recibe críticas por su rendimiento ofensivo.

    Es cierto que el brasileño no estuvo en su mejor versión de cara a puerta, y no ofreció esos toques mágicos a los que está acostumbrada la afición del Real Madrid, pero estuvo muy presente en el plano colectivo y realizó un esfuerzo defensivo destacado.

    El número de recuperaciones de balón alcanzó las nueve ocasiones, en una clara señal de la magnitud del trabajo que realizó para ayudar al equipo. Sin embargo, un sector de la afición del Bernabéu no valoró estos detalles de la misma manera y siguió dirigiendo silbidos al jugador en más de una ocasión.

    Según lo que recogió el diario español "As", algunos aficionados fueron más allá, ya que continuaron atacando a Vinicius desde el inicio del partido, pese a la importancia del enfrentamiento y a la fortaleza del rival.

    Y aquí apareció un problema mayor que el simple descenso de nivel de un jugador. Vinicius no es un futbolista cualquiera en el Real Madrid, sino una de las máximas estrellas del equipo durante los últimos años, y por ello la manera en que una parte de la afición lo trata se ha convertido en motivo de preocupación dentro del club.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    "Estoy preocupado por Vini": el vestuario se mueve

    La crisis no se ha quedado dentro de los límites de las gradas. Tras el final del duelo ante el Inter, el malestar por el trato hacia Vinicius llegó al vestuario, donde varios jugadores sintieron que su compañero estaba siendo sometido a una presión injusta.

    Según el informe, uno de los pesos pesados del vestuario se acercó a Mourinho después del partido y le trasladó su preocupación por lo que estaba ocurriendo con el jugador brasileño, considerando que lo que está viviendo no se corresponde con lo que ha aportado al club durante los últimos años.

    El mensaje que llegó al entrenador fue claro: hay que ayudar a Vinicius a recuperar su felicidad y su confianza en sí mismo.

    Este momento refleja la importancia del jugador dentro del grupo y revela, además, que la cuestión ya no está ligada únicamente a los números, los goles y las asistencias, sino que ha pasado a estar vinculada al estado anímico del jugador y a hasta qué punto se siente respaldado dentro del club.

    Y Mourinho, según los datos, coincide con este planteamiento. El entrenador considera que Vinicius necesita, en primer lugar, sentir que sigue siendo un jugador titular en el proyecto del Real Madrid, y que su lugar dentro del equipo no está en cuestión por un período de bajón.

    El plan que ha diseñado Mourinho parece sencillo, pero conlleva una gran dosis de riesgo: jugar, y luego jugar, y luego jugar más. El técnico portugués cree que Vinicius recuperará su mejor versión en cuanto acumule minutos y recobre el ritmo de competición.

    Y hay una razón lógica detrás de esta convicción. Vinicius, en su mejor momento, es un jugador capaz de cambiar un partido con una sola jugada. Su fuerza en los duelos individuales, su velocidad, su capacidad para penetrar en los espacios y para obligar a los defensas a retroceder son factores que hacen de su presencia en el campo una amenaza constante para cualquier rival.

    Por eso, dejarlo fuera por un bajón temporal en su eficacia ofensiva podría tener el efecto contrario. Mourinho quiere devolver al jugador a su zona de confianza, no empujarlo hacia más dudas. De ahí la importancia del duelo ante el Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El apoyo del club no se detiene en Mourinho

    La decisión de Mourinho no se limita únicamente a dar entrada a Vinicius, sino que se extiende a seguir confiando en la sociedad ofensiva entre él y Kylian Mbappé. El dúo liderará el ataque del Real Madrid ante el Rayo, en un mensaje claro de que el técnico no ve problema en la presencia de Vinicius junto a la estrella francesa.

    Y en el centro del campo, el Real Madrid recupera también algunos elementos que se ausentaron del duelo ante el Inter, con Arda Güler y Bernardo Silva a la cabeza tras cumplir la sanción, además del regreso de Aurélien Tchouaméni y la vuelta de Thiago Pitarch a la disponibilidad.

    Estas opciones le dan a Mourinho un mayor margen de maniobra, pero al mismo tiempo significan que Vinicius no estará obligado a cargar con el equipo en solitario. Lo que se le pide, simplemente, es que recupere su influencia.

    Y si la postura de Mourinho es clara, la dirección del Real Madrid transmite el mismo mensaje. El club no considera la renovación del contrato de Vinicius hasta 2032 una decisión pasajera ni un halago al jugador, sino que la considera una declaración explícita de confianza en sus capacidades y en su futuro.

    El jugador tiene 26 años y todavía le quedan por delante largos años en el máximo nivel del fútbol, además de que la dirección del Real Madrid sabe muy bien la magnitud del valor que puede representar Vinicius cuando está en su mejor versión.

    Por ello, el club no quiere permitir que una etapa de bajón o algunos silbidos de desaprobación se conviertan en una crisis mayor. El mensaje que le llega al jugador desde la cúpula del club es claro: eres una pieza fundamental del futuro.

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    El Bernabéu ante un nuevo examen

    Ahora, la pelota pasa al terreno de la afición del Real Madrid. El enfrentamiento ante el Rayo Vallecano no será solo un partido más en el calendario de la Liga, sino que será una auténtica prueba para la reacción de las gradas hacia Vinicius.

    ¿Continuarán los silbidos? ¿Le darán los aficionados al jugador la oportunidad de recuperar su nivel? ¿O bastarán el primer gol, un regate exitoso o un pase decisivo para cambiar el estado de ánimo general?

    Todas estas preguntas encontrarán sus respuestas sobre el terreno de juego y, para Mourinho, la solución no es complicada: Vinicius debe jugar.

    El técnico portugués no quiere afrontar la crisis con la lógica de la huida, sino con la lógica de la confrontación. Quiere que el jugador responda dentro del campo, que la afición vea lo que puede ofrecer cuando recupere su confianza y que todo el equipo lo ayude a superar esta etapa.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinícius, ante la batalla por recuperar el trono

    Quizás este sea uno de los periodos más delicados en la trayectoria de Vinicius con el Real Madrid.

    El jugador que durante los últimos años pasó de ser una joven promesa muy criticada a una estrella decisiva e influyente, se encuentra ahora obligado a librar una nueva batalla, pero esta vez no es solo contra los defensas, sino contra las dudas, las presiones y las expectativas de una afición que se ha acostumbrado a verle lograr lo imposible.

    Sin embargo, todos los elementos esenciales que el jugador necesita para regresar siguen presentes. «El entrenador confía en él, el club le apoya, el vestuario está a su lado y la afición, aunque una parte de ella esté enfadada en estos momentos, sabe muy bien lo que Vinicius puede ofrecer cuando está en plena concentración y confianza».

    Por eso la verdadera batalla comienza ahora. Mourinho ha elegido un camino claro: sin exclusión, sin retroceso ni sometimiento a las presiones. Vinicius estará en el campo y junto a él habrá otros diez jugadores.

    En cuanto a la misión, esta consiste en que sea él mismo quien reconstruya la relación con el Bernabéu, y que convierta los silbidos en aplausos, las dudas en confianza y la presión en combustible para un nuevo regreso.

    El técnico portugués no quiere simplemente proteger a Vinicius del enfado, sino recuperar al jugador que hasta hace poco era uno de los futbolistas más incómodos del mundo para las defensas rivales.

    Y ante el Rayo Vallecano comienza el nuevo intento. «Vinicius y otros diez: es el mensaje claro de Mourinho, la estrella brasileña sigue en el corazón del proyecto del Real Madrid».

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