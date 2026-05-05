El impasse contractual de Dusan Vlahovic continúa tras cinco reuniones con la Juventus por sus exigencias como delantero

Vlahovic rompió su sequía goleadora de 180 días con un espectacular libre directo ante el Hellas Verona, aunque la euforia en el Allianz Stadium no disimuló la tensión entre bastidores. El tanto del serbio evitó una derrota humillante contra un rival descendido, pero no ha agilizado la renovación, ahora en punto muerto.

El exjugador de la Fiorentina es clave para la lucha por el cuarto puesto en la Serie A, pero a 56 días de que venza su contrato la distancia entre su entorno y la directiva es evidente. La dirección de Continassa insiste en sus límites financieros, lo que agrava el enfrentamiento con el delantero.



