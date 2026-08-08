La esperada incorporación de Rodri al proyecto deportivo del FC Barcelona ya empieza a dejar su huella.

No hay duda de que el técnico Hansi Flick contará con un refuerzo de primer nivel en las filas del equipo, aunque este fichaje inesperado por todos los conceptos obligará a introducir algunos ajustes necesarios en el plan inicial.

El diario Sport señaló: "El director deportivo Deco se verá obligado a seguir empleando su receta mágica para conciliar los deseos de las distintas partes, que pasan por más ventas para generar nuevos ingresos".

La llegada de Rodri, que podría concretarse ya durante el fin de semana, incrementará la saturación existente en el centro del campo del Barça.

Por ello, es necesario aligerar el número de integrantes del conjunto catalán, y está claro que habrá muchas operaciones de salida de jugadores, más de las previstas, ya sea en calidad de cesión o mediante venta definitiva.