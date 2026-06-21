El icono del Manchester City, Kyle Walker, y su esposa, Annie Kilner, dan la bienvenida a su quinto hijo

Según The Sun, Walker, exjugador del Manchester City y de la selección inglesa, ahora en el Burnley, estuvo presente en el parto de su primera hija tras cuatro hijos varones.

Kilner lo confirmó en un emotivo comunicado: «Nuestra preciosa niña ya está aquí, sana y salva. Nos quedamos sin palabras ante todo el amor que sentimos y la alegría que ya ha traído a nuestra familia».







