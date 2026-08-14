El icono de la Serie A Ciro Immobile anuncia su retirada del fútbol profesional tras una carrera legendaria

El delantero italiano Immobile ha tomado la monumental decisión de poner fin a su ilustre carrera futbolística. Tras una brillante trayectoria de más de 650 partidos oficiales y más de 320 goles marcados, el icónico atacante cuelga las botas y deja una huella imborrable en el deporte rey.

El anuncio llega como un momento significativo para los aficionados al calcio en todo el mundo, que han visto a Immobile pasar de ser una prometedora joya de la cantera de la Juventus a convertirse en uno de los rematadores más letales de su generación, especialmente durante su histórica etapa vestido de azul en la Lazio.

El veterano delantero ha decidido retirarse de los terrenos de juego con efecto inmediato, lo que señala el final de una carrera en la que compitió al más alto nivel en Italia, Alemania, España y, por último, Francia. Aunque muchos esperaban que el atacante pudiera continuar su camino en otra liga continental, ha optado por despedirse ahora, asegurándose de que su legado permanezca intacto como el de un jugador en quien siempre se podía confiar para ver puerta.