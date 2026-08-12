El Hull City, rumbo a la Premier League, bate el récord de traspaso por el defensa del Rayo Vallecano Nobel Mendy

El Hull City ha confirmado oficialmente el fichaje de Mendy procedente del Rayo Vallecano por una cifra récord para el club, en una clara declaración de intenciones de cara a su nueva etapa en la Premier League. El central de 21 años ha comprometido su futuro con el MKM Stadium al firmar un contrato de cinco años, con una opción del club para ampliar el acuerdo una temporada más.

Aunque el club no ha desvelado los detalles económicos exactos del traspaso, los responsables del Hull City han confirmado que la operación supera el anterior récord establecido a principios de este mismo mes. Ese récord lo ostentó brevemente el portero griego Konstantinos Tzolakis, que llegó procedente del Olympiacos por una cantidad superior a 20 millones de libras más variables.