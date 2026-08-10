Un título nacional en Suecia allanó el camino para una convocatoria con la selección para el Mundial de 2026, donde Stroud participó en cuatro partidos con su país mientras alcanzaban los dieciseisavos de final. Al hablar sobre su llegada a Inglaterra, Stroud declaró a la web oficial del club: "Estoy súper feliz y muy emocionado por empezar aquí. Cuando escuché por primera vez que había interés, era lo único que quería hacer. Tengo aspiraciones individuales de jugar al máximo nivel posible. Cuando surge una oportunidad como esta, no es algo que te tomes a la ligera. Hacerlo aquí, en Hull, es una oportunidad apasionante".