¿El hombre más odiado por los aficionados al fútbol? La incapacidad de Gianni Infantino para comprender el Mundial ha enfrentado a los seguidores contra el omnipresente presidente de la FIFA

«Tenía 12 años cuando Italia ganó el título con Paolo Rossi y aquel gran equipo», recordó Infantino a AS en marzo. «Recuerdo el gol de Alessandro Altobelli en la final. Su hat-trick y las celebraciones ante Alemania fueron increíbles. Aquella selección y aquel momento están grabados en mi corazón».
En su recordado discurso «Hoy me siento qatarí», previo al Mundial de 2022, admitió que de niño sufrió acoso en Suiza por ser pelirrojo, pecoso e italiano, por lo que el triunfo de la Azzurri cobró mayor importancia para él.
Sin embargo, ese amor tan antiguo por el Mundial hace más difícil entender por qué, como presidente de la FIFA, ha permitido que un torneo que cree capaz de «unir a la gente» se haya vuelto tan divisivo y discriminatorio.