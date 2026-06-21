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El «hombre más molesto del fútbol» decidió que Declan Rice cobrara los corners, y eso beneficia al Arsenal, campeón de la Premier, y a la selección inglesa, aspirante al Mundial
Inglaterra cosecha los frutos
Los Tres Leones han aprovechado rápido el juego de Rice en el Mundial de Norteamérica. En la victoria 4-2 sobre Croacia, el centrocampista brilló en el ataque inglés y asistió a Harry Kane. Con la confianza por las nubes, busca llevar al equipo de Thomas Tuchel lo más lejos posible en el torneo.
«Cada vez que coloco el balón en una jugada a balón parado, ya sea un córner o un tiro libre, siento que voy a dar una asistencia o crear peligro. Es una buena mentalidad, y la afición inglesa tiene motivos para ilusionarse», declaró Rice a BBC Sport.
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El efecto Jover para Rice
La transformación de Rice en un especialista en saques de esquina no fue casual. El cuerpo técnico del Arsenal, liderado por Nico Jover, lo planificó. El jugador de 27 años reconoce que Jover detectó un talento que permaneció oculto gran parte de su carrera. Gracias a ello, los Gunners se han vuelto casi invencibles en balón parado, clave para lograr su primer título liguero en más de veinte años. Tal ajuste ha llevado a Gary Neville a llamar a Jover «el tipo más molesto del fútbol», pues sus jugadas suelen frustrar a las defensas rivales. «Ahora todos disfrutan de las jugadas a balón parado», reconoce Rice.
Sobre su nuevo rol, Rice añadió: «Nunca lanzaba corners ni jugadas a balón parado, pero Nico Jover y el entrenador del Arsenal vieron algo en mí que otros no. Me dijeron que, en esas jugadas, solo yo, después de Bukayo Saka, puedo poner el balón donde nadie más llega. Desde entonces, simplemente me lo creí y confié en ello».
El plan de Tuchel para la Premier League
Desde su llegada, Thomas Tuchel quiere que Inglaterra muestre la misma intensidad y rigor táctico de la Premier League, con especial atención a las jugadas a balón parado. Como indica Rice, han trabajado intensamente en ello en Kansas City y, pese al poco tiempo de la concentración, el equipo ya domina los movimientos.
Rice lo explica así: «Desde que llegó Thomas hemos trabajado este formato y la forma de ejecutar las jugadas a balón parado. La forma de lanzarlos apenas ha cambiado; los movimientos y la colocación del balón se trabajan desde hace un año, así que todos saben lo que viene. Hay un plan claro: yo lanzo y ellos se desmarcan».
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James descarta las preocupaciones sobre su estado físico
Aunque Rice acapara los titulares por sus centros, el capitán del Chelsea, Reece James, también brilla como lateral derecho de Inglaterra. Tras perderse parte de la pretemporada por una lesión en el isquiotibial, el jugador de 26 años se cansa de los rumores sobre su resistencia. La temporada pasada jugó 39 partidos y ahora solo quiere centrarse en su rendimiento en el campo.
«La gente siempre habla de lesiones y disponibilidad, y ya me resulta muy aburrido», declaró James a los medios. «Mi única tarea es dar lo mejor de mí mismo en el campo. Entiendo el estigma al principio, pero con el tiempo cansa. Estuve mucho tiempo en forma antes de mi última lesión y no presto atención a los rumores. Solo me centro en mí mismo, en mi cuerpo, en rendir al máximo y en ayudar al equipo».