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«¡El hombre más letal del mundo!» - Harry Kane se perfila como favorito al Balón de Oro tras su racha goleadora con el Bayern de Múnich
Una lección magistral en el Santiago Bernabéu
Kane volvió a marcar en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Bernabéu. Bajo los focos más intensos, el delantero del Bayern calló las críticas y reforzó su condición de mejor ‘9’ del mundo. Ese tanto en Madrid no fue uno más: es su carta de presentación en la lucha por los galardones individuales. Ya suma 49 goles en solo 40 partidos con el Bayern esta temporada.
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Los logros de Kane esta temporada son extraordinarios
Crouch elogió el logro de Kane y declaró a Paddy Power: «Este año no hay un jugador que destaque claramente. Pero Harry lleva unos 49 goles en 40 partidos. Es una locura, ¿no? Se puede decir que la Bundesliga no es tan fuerte como La Liga, pero vi todo el partido del martes y le dieron una paliza al Real Madrid. El 2-1 le hizo un favor al Real Madrid».
El Mundial influye en las calificaciones
La entrega de los Balones de Oro de este año coincide con el Mundial, lo que sin duda influirá en la decisión del jurado. Este año, Kane ha marcado seis goles con la selección de Inglaterra. «Harry es el hombre clave», apuntó Crouch. «Es una apuesta segura para marcar goles, da igual contra quién juegue. Es el jugador más letal del mundo en este momento, ¿por qué no iba a ser el favorito para el Balón de Oro?
«El Mundial es clave y deberá brillar allí. Si el Bayern llega a la final de la Champions o se acerca, tendrá muchas opciones [de ganar el Balón de Oro]».
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¿Qué le depara el futuro a Kane?
Crouch ve a Kane como el delantero más eficaz actualmente y subraya que su rendimiento en el Mundial y la campaña del Bayern en la Liga de Campeones serán decisivos para su candidatura al Balón de Oro. Kane puede mantener su gran momento y aumentar su cuenta goleadora: quedan seis jornadas de Bundesliga. Después de visitar al St. Pauli, el Bayern recibirá al Real Madrid en la vuelta de la Liga de Campeones con la meta de sellar el pase a la siguiente ronda tras ganar la ida.