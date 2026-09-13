Thilo Kehrer disfrutó de un debut completo de ensueño, ya que el Ajax firmó una victoria por 5-1 ante el Fortuna Sittard a domicilio en la Eredivisie el sábado por la noche. Julian Brandt abrió el marcador antes de que Anthony Descotte empatara poco después del descanso para los locales.

Sin embargo, Kehrer devolvió la ventaja al Ajax con un potente cabezazo en el minuto 62, lo que desató la ofensiva del segundo tiempo.

Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Youri Baas añadieron más goles para completar una impresionante actuación colectiva.



