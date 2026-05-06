La tensión de la semifinal de la Liga de Campeones llegó a las redes cuando Giuliano Simeone criticó el arbitraje en el Emirates Stadium. En Instagram, el delantero argentino publicó dos capturas del partido en las que se ve al lateral del Arsenal, Calafiori, derribarlo dentro del área. El extremo parecía en posición de disputar el balón antes de ser derribado por el italiano.

El linier marcó fuera de juego y la jugada no se revisó como penalti. Las imágenes compartidas sugieren que Simeone podría haber estado en su propio campo cuando Jan Oblak lanzó el pase, por lo que la decisión podría haber sido incorrecta. El incidente ocurrió justo antes del gol decisivo de Bukayo Saka, lo que aumentó la sensación de injusticia en el equipo español.





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