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Khaled Mahmoud

Traducido por

El hijo de Zlatan Ibrahimovic ficha por un equipo holandés tras finalizar su cesión en el Ajax

M. Ibrahimovic
AZ Alkmaar
Jong AZ Alkmaar
Eerste Divisie
Eredivisie
AC Milán
Z. Ibrahimovic
AC Milan U19
Serie A

El legado de los Ibrahimovic sigue en los Países Bajos: Maximilian, hijo de Zlatan, deja el AC Milan y ficha de forma definitiva por el AZ. El joven extremo regresa a la Eredivisie tras jugar con el filial del Ajax.

  • Confirmado el pase definitivo a la Eredivisie

    Maximilian, hijo mayor del legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, ha fichado de forma definitiva del AC Milan al AZ Alkmaar holandés. El extremo de 19 años había generado rumores tras ausentarse de la pretemporada del Milan Futuro. El club italiano lo excluyó de la pretemporada para facilitar las negociaciones, lo que marcó el fin de su etapa en San Siro.

    Este fichaje supone su regreso a los Países Bajos, donde ya jugó cedido en el Jong Ajax. El AZ, que lo ve como una incorporación de gran potencial para su cantera, actuó con rapidez para asegurarse sus servicios.


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    Comunicado oficial del AZ Alkmaar

    Tras cerrar el acuerdo, el club neerlandés publicó un comunicado con los planes inmediatos para su nuevo fichaje. El comunicado indica que Maximilian Ibrahimovic se recuperará de una lesión leve y luego se unirá al Jong AZ. Todavía no hay fecha para su regreso a los campos de juego. Una vez recuperado, podrá seguir progresando hasta convertirse en un activo para el club.

    Llega al AZ tras una etapa familiar pero complicada en los Países Bajos. El 14 de enero de 2026 se había unido al Ajax, uno de los grandes del fútbol neerlandés, cedido por seis meses con una opción de compra de unos 3,5 millones de euros. Aunque empezó en el Jong Ajax, su paso por Ámsterdam fue frustrante. Las lesiones le limitaron a solo cuatro partidos antes de fichar por el AZ.

  • El Milán se despide de Ibrahimovic hijo

    El AC Milan confirmó la salida del joven extremo a través de sus canales oficiales. El club señaló: «El AC Milan confirma que Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović se ha incorporado al Alkmaar Zaanstreek de forma definitiva. Le deseamos lo mejor para su futuro».

    Llegó al club en 2022 y entrenó con el primer equipo en febrero de 2023, en una sesión a la que asistió su padre, entonces recuperándose de una lesión. Debutó como profesional el 12 de enero de 2025 con el Milan Futuro (filial de Serie C) y dio la asistencia del único gol en la derrota 5-1 ante el Torres. Su etapa en el club concluyó el 18 de diciembre de 2025, cuando fue convocado por primera vez con el primer equipo para la Supercopa de Italia contra el Nápoles, aunque no llegó a debutar en la derrota por 2-0.


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    Perspectivas de futuro para el joven extremo

    Nacido en 2006, Maximilian juega como extremo ofensivo y aporta un perfil táctico distinto al clásico estilo de delantero centro de su padre. Su paso por el Jong Ajax le ha permitido conocer de primera mano la cultura futbolística holandesa, centrada en la técnica y la inteligencia posicional. Ahora busca seguir los pasos de su padre, quien ganó dos ligas y una Copa KNVB con el Ajax.