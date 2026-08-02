Mathew ha firmado oficialmente un contrato de un año con el 1860 Múnich, según el Daily Mail. El movimiento se produce después de que el joven estuviera a prueba con el club, donde impresionó lo suficiente al cuerpo técnico como para ganarse un sitio permanente en la plantilla de cara a la próxima campaña. Nacido en Suiza, Collins no es ajeno al fútbol alemán, ya que anteriormente pasó por la cantera del Hannover 96, de la Bundesliga. Su camino hasta Múnich ha sido nómada, llevándole por varias ligas de Europa Central mientras busca asentarse en el fútbol profesional. Tras su etapa en Hannover, se marchó al WSG Tirol, de la máxima categoría austriaca, antes de fichar el pasado verano por el Austria Salzburgo, equipo de segunda división.

Su llegada al 1860 Múnich representa un paso importante, aunque el club milita en la cuarta categoría de la pirámide alemana. El histórico equipo, que en su día fue una potencia del fútbol alemán y miembro fundador de la Bundesliga, descendió la temporada pasada desde la 3. Liga no necesariamente por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino porque no logró obtener una licencia necesaria para la nueva temporada.







