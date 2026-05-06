El hijo de Cristiano Ronaldo prefiere fichar por un equipo europeo antes que jugar con el capitán del Al-Nassr la próxima temporada, mientras el Real Madrid aguarda

El hijo mayor del cinco veces Balón de Oro juega en las categorías inferiores del Al-Nassr de Arabia Saudí, donde ha seguido marcando goles con regularidad. Aunque se esperaba que subiera al primer equipo para jugar con su padre la próxima temporada, el joven tiene otros planes.

Según The Sun, quiere medirse al máximo nivel y regresar al continente donde su padre brilló dos décadas. Sus destinos soñados son el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain; la atracción de estas instituciones de élite sería el principal motivo para dejar Riad.