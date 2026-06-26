El héroe sueco Anthony Elanga admite que «no sabía» que un empate bastaría para asegurar el pase a los octavos de final del Mundial tras el empate con Japón

Mientras el banquillo sueco calculaba frenéticamente las posibilidades, Elanga reveló que su única prioridad era marcar el gol de la victoria. «Solo gritaba: “¡Vamos, podemos ir a por más!”. Me alegro de que hayamos pasado, al final no lo sabía», admitió el delantero tras el pitido final. El exjugador del Manchester United estaba tan decidido a seguir presionando que incluso ignoró las instrucciones que le gritaban desde la banda.

El jugador de 24 años explicó que el veterano entrenador Sebastian Larsson y otros miembros del cuerpo técnico intentaban comunicarle la clasificación de los grupos a medida que el reloj se agotaba. «Creo que intentaban gritarme», dijo Elanga. «Obviamente, yo quería seguir corriendo. Me dieron calambres al final, pero no quería dejar de correr. Estoy contento y todo el equipo también».

Isak se quedó atónito y admitió que le echó «una pequeña bronca» a Elanga tras confirmar que este no se había dado cuenta de nada. «Estaba un poco frustrado hacia el final del partido, y ahora se entiende por qué», suspiró el delantero del Liverpool.

El entrenador Graham Potter lo tomó a broma: «Eso explica algunas cosas. No podríamos haber sido más claros... ¡Pobrecito! Pero le quiero». El capitán Victor Lindelöf añadió: «No debía de estar lo suficientemente despierto».