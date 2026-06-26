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Muhammad Zaki

Traducido por

El héroe sueco Anthony Elanga admite que «no sabía» que un empate bastaría para asegurar el pase a los octavos de final del Mundial tras el empate con Japón

A. Elanga
Suecia
Japan
World Cup
Japan vs Suecia

Suecia se clasificó por octava vez a la fase eliminatoria del Mundial tras empatar 1-1 con Japón. Sorprendentemente, el goleador Anthony Elanga admitió que no sabía que un punto bastaba para avanzar.

  • Elanga, héroe en un partido reñido

    El partido, sin ritmo en una primera parte sin goles, cobró vida tras el descanso. Japón abrió el marcador en el 56’ con un tanto de Daizen Maeda tras una jugada de pases, pero Suecia respondió de inmediato por medio de Elanga. El jugador del Nottingham Forest entró desde la derecha y, con su menos hábil pie izquierdo, lanzó un disparo sublime para empatar.

    Ese tanto, el segundo de Elanga en el torneo, le dio el punto que necesitaba para avanzar como uno de los mejores terceros. En los minutos finales Alexander Isak rozó la victoria con un cabezazo al travesaño. Suecia aguantó y terminó segunda del Grupo F, por detrás de Países Bajos y Japón.


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  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Confusión en el campo para Suecia

    Mientras el banquillo sueco calculaba frenéticamente las posibilidades, Elanga reveló que su única prioridad era marcar el gol de la victoria. «Solo gritaba: “¡Vamos, podemos ir a por más!”. Me alegro de que hayamos pasado, al final no lo sabía», admitió el delantero tras el pitido final. El exjugador del Manchester United estaba tan decidido a seguir presionando que incluso ignoró las instrucciones que le gritaban desde la banda.

    El jugador de 24 años explicó que el veterano entrenador Sebastian Larsson y otros miembros del cuerpo técnico intentaban comunicarle la clasificación de los grupos a medida que el reloj se agotaba. «Creo que intentaban gritarme», dijo Elanga. «Obviamente, yo quería seguir corriendo. Me dieron calambres al final, pero no quería dejar de correr. Estoy contento y todo el equipo también».

    Isak se quedó atónito y admitió que le echó «una pequeña bronca» a Elanga tras confirmar que este no se había dado cuenta de nada. «Estaba un poco frustrado hacia el final del partido, y ahora se entiende por qué», suspiró el delantero del Liverpool.

    El entrenador Graham Potter lo tomó a broma: «Eso explica algunas cosas. No podríamos haber sido más claros... ¡Pobrecito! Pero le quiero». El capitán Victor Lindelöf añadió: «No debía de estar lo suficientemente despierto».

  • Las apuestas tácticas de Potter dan sus frutos

    Potter realizó cambios clave para este partido: incluyó a Elanga en el once y puso a Jacob Widell Zetterstorm en la portería. Su confianza en la plantilla dio resultados, pues Suecia mostró carácter tras la goleada ante Países Bajos.

    Explicó: «Analizamos el partido contra los Países Bajos. Hoy teníamos que defender mejor el área y las bandas. Decidimos aprovechar las cualidades de Jacob porque creo que es un portero fantástico. Su distribución del balón fue muy impresionante. Anthony entra y aporta peligro al contraataque, y su velocidad desestabiliza al rival».

  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    En la ronda de 32 nos esperan posibles rivales de peso

    Al quedar tercera del grupo, Suecia evitó a Brasil, que ahora jugará contra Japón. Sin embargo, el camino del equipo de Potter sigue siendo complicado. Probablemente se enfrente al ganador del Grupo I el 30 de junio, tras el Francia-Noruega. También podría toparse con Alemania, campeona del Grupo E.

    A Elanga no le desanima medirse a la élite mundial. «Ambos son buenos equipos. Será un reto, pero estamos preparados», insistió. Con cuatro puntos y una diferencia de goles equilibrada tras tres partidos, los azul y amarillos llegan con ritmo a la fase decisiva.

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