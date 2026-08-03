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El héroe de la Copa del Mundo de Cabo Verde, Vozinha, por fin llega a Chile para completar su fichaje por Colo-Colo
El veterano portero aterriza en Santiago
Colo-Colo anunció oficialmente el fichaje del guardameta de 40 años Josimar Evora Dias, más conocido como Vozinha, el 24 de julio procedente del club de la segunda división portuguesa Chaves. Sin embargo, una serie de problemas de documentación y asuntos personales retrasaron su llegada en tres ocasiones distintas, lo que generó preocupación entre los dirigentes. El veterano portero finalmente aterrizó en el aeropuerto de Santiago el domingo por la noche y fue recibido por cientos de ruidosos aficionados que portaban banderas, pancartas y tambores.
- ZUMA Press Wire
Vozinha saluda a sus nuevos aficionados
A su llegada a Chile, el héroe de Cabo Verde en el Mundial de 2026 expresó su agradecimiento por la paciencia mostrada por los fieles aficionados de Colo-Colo que esperaron su llegada.
Según informaron periodistas locales en Chile, Vozinha compartió su entusiasmo: «Estoy muy feliz de estar aquí. Y quiero dar las gracias a la afición por la paciencia que ha tenido mientras me esperaba. Nos vemos en el Estadio Monumental».
Objetivo: título nacional y Copa Libertadores
La actuación de Vozinha al mantener sin marcar a la eventual campeona, España, en el Mundial disparó su fama y le hizo ganar decenas de millones de seguidores en las redes sociales. La Federación de Fútbol de Chile incluso modificó especialmente su reglamento sobre dorsales para permitirle llevar su apodo, 'Vozinha'. Se espera que la llegada del guardameta ayude al líder de la liga a asegurar el título y refuerce sus aspiraciones continentales en la Copa Libertadores de la próxima temporada.
En declaraciones a The Associated Press, el aficionado del club Marcos Antonio Barrera compartió su entusiasmo: "Estoy ilusionado. Y si Colo Colo gana el título, el año que viene llega la Copa Libertadores, lo que hace que todo sea aún más emocionante para todo Chile y Sudamérica".
Mientras, otro aficionado, Sebastian Paredes, añadió sus esperanzas: "La familia de Colo Colo y todo Chile esperan con muchas ganas. Ahora tiene que ganarse su sitio en Colo Colo con talento, dedicación, trabajo duro, compromiso y conquistando a la afición. Ojalá sea un gran fichaje y ayude a poner a Chile en el mapa".
- Anadolu Agency
Calendario médico y sesiones de entrenamiento
Está previsto que Vozinha se someta a los exámenes médicos el lunes antes de firmar un contrato inicial de seis meses con opción de ampliarlo por otros 12 meses. La directiva de Colo-Colo planea presentar oficialmente al guardameta ante el público el martes, coincidiendo con su primer entrenamiento. Se espera que el fichaje consolide aún más el dominio del club en lo más alto de la Primera División chilena de cara a los partidos cruciales de la segunda mitad de la temporada.
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