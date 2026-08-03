La actuación de Vozinha al mantener sin marcar a la eventual campeona, España, en el Mundial disparó su fama y le hizo ganar decenas de millones de seguidores en las redes sociales. La Federación de Fútbol de Chile incluso modificó especialmente su reglamento sobre dorsales para permitirle llevar su apodo, 'Vozinha'. Se espera que la llegada del guardameta ayude al líder de la liga a asegurar el título y refuerce sus aspiraciones continentales en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

En declaraciones a The Associated Press, el aficionado del club Marcos Antonio Barrera compartió su entusiasmo: "Estoy ilusionado. Y si Colo Colo gana el título, el año que viene llega la Copa Libertadores, lo que hace que todo sea aún más emocionante para todo Chile y Sudamérica".

Mientras, otro aficionado, Sebastian Paredes, añadió sus esperanzas: "La familia de Colo Colo y todo Chile esperan con muchas ganas. Ahora tiene que ganarse su sitio en Colo Colo con talento, dedicación, trabajo duro, compromiso y conquistando a la afición. Ojalá sea un gran fichaje y ayude a poner a Chile en el mapa".