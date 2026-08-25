DeFodi Images
Traducido por
El héroe de culto del Mundial Orlando Gill se unirá pronto al Lille para reforzar la plantilla de Ancelotti
Asegurar al portero
Según TyC Sports, el Lille está a punto de cerrar el fichaje del portero paraguayo Orlando Gill, procedente del club argentino San Lorenzo. La cifra del traspaso se sitúa en torno a los 3,8 millones de euros, lo que cubre el 50 % de sus derechos económicos y supone un bienvenido impulso financiero para San Lorenzo. El guardameta, de 26 años, dejó claro que quería marcharse a Francia y presionó activamente a su antiguo club para que aceptara la propuesta del equipo de la Ligue 1, que pronto quedó cerrada después de rechazar una oferta del Monza.
- Getty Images Sport
Heroicidades en el Mundial
El imponente portero de 1,98 m llega a Europa con una enorme reputación tras sus destacadas actuaciones en la escena internacional. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gill se convirtió en un héroe de culto al detener dos penaltis en una dramática tanda contra Alemania para ayudar a Paraguay a alcanzar los octavos de final. También recibió el premio al mejor jugador del partido en su ajustada derrota por 1-0 ante Francia en las rondas eliminatorias, poniendo el broche a un torneo en el que la FIFA le incluyó en el equipo oficial de estrellas emergentes del torneo.
Ascenso a la prominencia europea
El viaje de Gill al fútbol europeo refleja su rápido desarrollo y su creciente relevancia dentro de este deporte. Nacido en San Lorenzo, Paraguay, en junio de 2000, el experimentado guardameta ha demostrado de forma constante su capacidad bajo una intensa presión en la escena global. Su imponente presencia física y su habilidad para detener disparos convencieron a la directiva y al cuerpo técnico del Lille para cerrar la operación por delante de otros pretendientes, aportando un salto de calidad significativo a la plantilla de Ancelotti.
- AFP
Adaptándose a la Ligue 1
A la espera de que su traspaso quede cerrado en breve, Gill se prepara ahora para dar el siguiente gran paso en su carrera poniéndose a prueba en el fútbol francés. El guardameta se integrará en la plantilla e intentará trasladar sus heroicidades internacionales a un rendimiento constante a nivel doméstico con su nuevo club. Mientras el Lille mira ya a sus próximos compromisos, la llegada de una incorporación de tanto nivel supone un gran impulso para sus opciones defensivas de cara al resto de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias