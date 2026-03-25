El hermano de Kean: «En Retegui ha encontrado a alguien parecido a él, otro “perro”. Para él ha sido una temporada difícil debido a las lesiones»

Las palabras del hermano del delantero centro de la Fiorentina.

El hermano de Moise, Giovanni Kean, que actualmente juega en la Kings League, ha hablado con Tuttosport. Estas son sus palabras.  

  HERMANOS

    «Tenemos una buena relación; prácticamente lo he criado yo y para él es importante que esté a su lado en ciertas cosas. Moise era el predestinado de la familia: me di cuenta enseguida porque ya de pequeño se veía que era fuerte, diferente a los demás. Sinceramente, sin embargo, nunca habría pensado que pudiera llegar a estos niveles. Físicamente, los Kean estamos bien dotados: en el campo tenemos la misma postura y por eso me veo mucho reflejado en él. Y si protege el balón de esa manera es porque se lo enseñé yo. Nos inspirábamos en Balotelli y a Moise, de pequeño, le gustaba mucho Martins. Y, por cierto, mi hermano es una buena mezcla de los dos: tiene la velocidad de Oba Oba y, al mismo tiempo, es potente y posee la técnica de Mario».

  Gracias a ti

    «Ha encontrado un compañero muy parecido a él, otro «perro» que corre, se entrega al máximo y se lanza a por cada balón. Así se reparten las zonas del campo que hay que cubrir: moviéndose mucho, siempre consiguen encontrar espacios y, ahí delante, donde no está uno, está el otro».

  GATTUSO

    «Se encuentra muy bien: en la selección tienen un buen grupo. Es una pena que haya sido una temporada difícil para Moise. Debido a las lesiones, la última en la tibia, no ha podido rendir como la temporada pasada, pero con el Inter lo he visto bien; ahora esperemos que el jueves salga bien. No todos los días se participa en un Mundial, así que creo que todos están muymotivados. Además, saben muy bien que tienen detrás a una nación que cuenta con ellos. Al fin y al cabo, se juega al fútbol para disputar estos partidos: estoy convencido de que nos darán grandes satisfacciones».

