El hermano de Kean: «En Retegui ha encontrado a alguien parecido a él, otro “perro”. Para él ha sido una temporada difícil debido a las lesiones»

El hermano de Moise, Giovanni Kean, que actualmente juega en la Kings League, ha hablado con Tuttosport. Estas son sus palabras.
«Tenemos una buena relación; prácticamente lo he criado yo y para él es importante que esté a su lado en ciertas cosas. Moise era el predestinado de la familia: me di cuenta enseguida porque ya de pequeño se veía que era fuerte, diferente a los demás. Sinceramente, sin embargo, nunca habría pensado que pudiera llegar a estos niveles. Físicamente, los Kean estamos bien dotados: en el campo tenemos la misma postura y por eso me veo mucho reflejado en él. Y si protege el balón de esa manera es porque se lo enseñé yo. Nos inspirábamos en Balotelli y a Moise, de pequeño, le gustaba mucho Martins. Y, por cierto, mi hermano es una buena mezcla de los dos: tiene la velocidad de Oba Oba y, al mismo tiempo, es potente y posee la técnica de Mario».
«Ha encontrado un compañero muy parecido a él, otro «perro» que corre, se entrega al máximo y se lanza a por cada balón. Así se reparten las zonas del campo que hay que cubrir: moviéndose mucho, siempre consiguen encontrar espacios y, ahí delante, donde no está uno, está el otro».
GATTUSO
«Se encuentra muy bien: en la selección tienen un buen grupo. Es una pena que haya sido una temporada difícil para Moise. Debido a las lesiones, la última en la tibia, no ha podido rendir como la temporada pasada, pero con el Inter lo he visto bien; ahora esperemos que el jueves salga bien. No todos los días se participa en un Mundial, así que creo que todos están muymotivados. Además, saben muy bien que tienen detrás a una nación que cuenta con ellos. Al fin y al cabo, se juega al fútbol para disputar estos partidos: estoy convencido de que nos darán grandes satisfacciones».