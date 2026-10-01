Neuer firmó en mayo una ampliación de contrato de un año con el Bayern de Múnich, lo que le mantendrá en el club hasta el verano de 2027. Aunque el jugador de 40 años aún no ha declarado si esta será su última temporada como profesional, el gigante bávaro ya está trazando de forma proactiva su futuro bajo palos.

El bien valorado Jonas Urbig, de 23 años, ha sido señalado como el sucesor natural de Neuer en el Allianz Arena. Sin embargo, el Bayern está interesado en incorporar a un veterano con experiencia para facilitar la transición del joven al puesto de titular, lo que le ha llevado a seguir de cerca a Bernd Leno, del Fulham. Según la publicación alemana Bild, la cúpula del club considera que el guardameta de 34 años es un suplente ideal y fiable.

Un posible movimiento por Leno probablemente se materializaría en el verano de 2027. El internacional alemán, que tiene contrato con el Fulham hasta junio de ese año, con una opción por otros 12 meses, vería con buenos ojos, según se informa, un regreso a su país.



