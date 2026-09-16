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¡El heredero de Kane! Apuntan al Bayern para un sorprendente fichaje a precio de ganga del delantero en apuros Woltemade
El Bayern, vinculado con un sorprendente movimiento por Woltemade
Según talkSPORT, el Bayern de Múnich podría plantearse en el futuro un movimiento por el delantero del Newcastle United Nick Woltemade como sucesor a largo plazo de Harry Kane. Aunque Kane mantiene su prolífica forma tras convertirse en el jugador más rápido en marcar 100 goles con el Bayern, el jugador de 33 años se acerca al ocaso de su carrera.
Los dirigentes bávaros están valorando opciones para liderar su ataque en los próximos años.
Woltemade, que se incorporó al Newcastle procedente del Stuttgart el verano pasado, está considerado como un candidato de primer nivel para regresar a Alemania.
- Eibner
Un experto afirma que el Bayern podría fichar a un delantero a bajo coste
El experto en fútbol europeo Andy Brassell cree que el Bayern acabará haciéndose con Woltemade pese a sus recientes dificultades en Inglaterra e Italia. El internacional alemán marcó ocho goles en la Premier League en su temporada de debut con el Newcastle, pero solo anotó dos tras el cambio de año antes de unirse a la Juventus el día de cierre del mercado.
Brassell sugirió que el Bayern anteriormente se sentía confiado en fichar al jugador de 24 años y que ahora podría incorporarlo por una cantidad menor.
"Sigo pensando que Woltemade acabará en el Bayern en algún momento", explicó Brassell. "Estaban convencidos de que iría allí antes que al Newcastle. El Bayern mirará su situación y pensará que en el futuro podrían conseguirlo por una ganga".
Un inicio complicado en Turín complica la cesión actual
Woltemade ha tenido un inicio lento en la Juventus junto a su compañero de ataque Randal Kolo Muani. El delantero solo ha disputado 44 minutos en dos apariciones como suplente y no ha logrado encontrar portería en sus tres intentos a gol.
Antes de salir cedido, disputó dos partidos con el Newcastle esta temporada y dio una asistencia en una victoria por 2-0 contra el Tottenham Hotspur.
Brassell señaló que la Juventus está teniendo problemas para remodelar su delantera, lo que deja a ambos atacantes trabajando para recuperar su mejor forma.
- Getty Images Sport
Los objetivos para la delantera aceleran antes de la eliminatoria europea
A pesar de sus primeras dificultades en la Serie A, Woltemade conserva un potencial considerable a medida que se acerca a sus mejores años. El Bayern tiene la intención de seguir de cerca su evolución durante su cesión en Italia antes de decidir si presenta una oferta formal.
El delantero espera relanzar su etapa en la Juventus cuando el conjunto turinés reciba al NEC Nimega en su estreno en la Europa League.
Una buena campaña en Europa podría reavivar el interés de grandes pretendientes de todo el continente.
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