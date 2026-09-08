El hat-trick de Ryan Christie impulsa al Bournemouth a una contundente victoria en la Carabao Cup mientras Marco Rose logra su primer triunfo

Rose demostró la profundidad de su plantilla al hacer ocho cambios respecto al equipo que empató 2-2 con el Newcastle el sábado. El portero debutante Michele Di Gregorio empezó bajo palos, mientras que Alvaro Rodriguez fue titular por primera vez desde su llegada en verano procedente del Elche.

El Lincoln recibió durante unos instantes una ocasión para empatar cuando Di Gregorio no blocó el balón, pero Ryley Towler la mandó por encima de la portería vacía. El Bournemouth dominó a partir de ese momento, con Bafode Diakite viendo cómo despejaban su cabezazo peinado.

El defensa James Hill estuvo a punto de marcar un golazo al inicio de la segunda parte, pero su disparo desde fuera del área se estrelló en la parte superior del poste. Rodriguez también estuvo cerca con un remate de cabeza poco antes del segundo gol de Christie.