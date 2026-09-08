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El hat-trick de Ryan Christie impulsa al Bournemouth a una contundente victoria en la Carabao Cup mientras Marco Rose logra su primer triunfo
Rose logra la primera victoria del Bournemouth
El Bournemouth logró su primera victoria oficial con su nuevo entrenador, Rose, al imponerse por 4-0 al Lincoln City en la tercera ronda de la Carabao Cup. Un hat-trick de Christie y un gol tardío de Rayan encabezaron una plácida noche en el Vitality Stadium.
El equipo del Championship empezó con brío en suelo de la costa sur, pero el conjunto local de la Premier League pronto impuso su autoridad. La contundente victoria aseguró con éxito la clasificación del Bournemouth para la cuarta ronda de la competición.
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El triplete de Christie impulsa el pase de ronda en la copa
Christie fue la estrella de la noche en el Vitality Stadium, liderando a su equipo con un sublime hat-trick. El centrocampista abrió el marcador a los siete minutos, al rematar con una volea amortiguada el centro de Ben Gannon-Doak desde la izquierda.
Christie siguió siendo una amenaza constante y puso a prueba a Joe Gauci, portero del Lincoln, al filo del descanso. Dobró su cuenta tras el intermedio al cabecear un córner de David Brooks. El internacional escocés completó después su triplete con una definición fría tras un fallo de la defensa visitante al despejar otro córner. Fue una exhibición de remate magistral del jugador del Bournemouth.
La profundidad de plantilla brilla pese al susto inicial
Rose demostró la profundidad de su plantilla al hacer ocho cambios respecto al equipo que empató 2-2 con el Newcastle el sábado. El portero debutante Michele Di Gregorio empezó bajo palos, mientras que Alvaro Rodriguez fue titular por primera vez desde su llegada en verano procedente del Elche.
El Lincoln recibió durante unos instantes una ocasión para empatar cuando Di Gregorio no blocó el balón, pero Ryley Towler la mandó por encima de la portería vacía. El Bournemouth dominó a partir de ese momento, con Bafode Diakite viendo cómo despejaban su cabezazo peinado.
El defensa James Hill estuvo a punto de marcar un golazo al inicio de la segunda parte, pero su disparo desde fuera del área se estrelló en la parte superior del poste. Rodriguez también estuvo cerca con un remate de cabeza poco antes del segundo gol de Christie.
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El Bournemouth gana impulso de cara a la cuarta ronda
El Lincoln parecía completamente derrotado al entrar en los compases finales, pero el equipo de la Premier League no había dicho su última palabra. El suplente Rayan cerró el marcador en el tiempo añadido al culminar un rápido contraataque. Lograr una primera victoria con Rose supone un gran impulso para el Bournemouth, que selló con comodidad su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup. El entrenador esperará que este sólido triunfo copero marque el nivel para el resto de la temporada.
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