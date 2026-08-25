La leyenda del Manchester United Parker ha hecho una recomendación clara a su antiguo club, al insistir en que Diouf, del West Ham, es el jugador necesario para solucionar el puesto de lateral izquierdo.

El United ya se ha movido en el mercado, cerrando una importante remodelación del centro del campo con las llegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans. Sin embargo, el flanco defensivo sigue siendo una gran preocupación para el equipo de Michael Carrick a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.

Al hablar sobre el posible movimiento, Parker dijo a Metro: "Por 30 millones de libras, ¿por qué no ficha el United a Diouf, del West Ham? Gran zurda, un centrador maravilloso sin ninguna duda. Sube y baja, se siente bastante cómodo en defensa, pero si tiene suficiente posesión, se incorporará al ataque y creará goles".