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«El Hadji Malick Diouf sería perfecto»: Paul Parker insta al Manchester United a fichar a la estrella del West Ham para resolver el problema de Luke Shaw en el lateral izquierdo
Parker pide el fichaje de Diouf
La leyenda del Manchester United Parker ha hecho una recomendación clara a su antiguo club, al insistir en que Diouf, del West Ham, es el jugador necesario para solucionar el puesto de lateral izquierdo.
El United ya se ha movido en el mercado, cerrando una importante remodelación del centro del campo con las llegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans. Sin embargo, el flanco defensivo sigue siendo una gran preocupación para el equipo de Michael Carrick a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.
Al hablar sobre el posible movimiento, Parker dijo a Metro: "Por 30 millones de libras, ¿por qué no ficha el United a Diouf, del West Ham? Gran zurda, un centrador maravilloso sin ninguna duda. Sube y baja, se siente bastante cómodo en defensa, pero si tiene suficiente posesión, se incorporará al ataque y creará goles".
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Las dificultades de Shaw bajo los focos
La urgencia por incorporar a un nuevo lateral izquierdo se ha intensificado por las recientes actuaciones y el historial físico de Luke Shaw. La preocupación aumentó tras la jornada inaugural de la temporada, en la que el jugador de 31 años fue directamente culpable del segundo gol en una sorprendente derrota por 2-0 contra el recién ascendido Hull City.
Parker fue contundente en su valoración de la situación actual y sugirió que la falta de dinamismo de Shaw está lastrando al equipo en las transiciones. «No pueden ponerse en la situación de quedarse atascados con Shaw y tener que depender de él porque no puede hacer lo que hace el lateral izquierdo moderno», explicó Parker. «Quieres a alguien que quiera correr, en lugar de alguien que solo va a correr si va a recibir el balón».
Admisiones internas y fallos defensivos
La derrota ante el Hull City ha provocado una profunda reflexión dentro del vestuario del United. El propio Shaw se mostró sorprendentemente sincero tras el pitido final, al ofrecer una sorprendente confesión de que el equipo no estaba preparado para el desafío al que se enfrentaba. Shaw dijo a los medios: "Es decepcionante. Conocíamos los puntos fuertes del Hull, que son las jugadas a balón parado, jugar por fuera y colgar centros al área. Defendimos bien en algunos tramos, pero encajar dos goles a balón parado no fue aceptable".
Shaw admitió además que al equipo le "faltó el toque decisivo en ataque" para sacar algo del partido, al tiempo que reiteró que no había "ninguna excusa en absoluto" para el resultado. El veterano defensa concluyó: "El Manchester United debería haber ido a Hull, con todos los respetos hacia ellos, y haber asegurado la victoria".
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Los objetivos alternativos de fichaje del Manchester United
Mientras Parker defiende la candidatura de Diouf, según se informa, el Manchester United está valorando a varios otros candidatos para cubrir ese vacío. El club había mostrado interés en Lewis Hall, del Newcastle United, pero, al parecer, las Urracas han bloqueado cualquier posible salida del joven defensor. En consecuencia, el Manchester United ha dirigido su atención hacia otro objetivo y ha mantenido conversaciones exploratorias sobre Alejandro Balde, del Barcelona.
Sin embargo, Parker se mantiene firme en su creencia de que la experiencia de Diouf en la Premier League le convierte en la mejor opción para tener un impacto inmediato. "No cuesta mucho dinero y tienes a alguien que ya ha jugado en esta liga, en lugar de ir a traer a alguien del Barcelona que no lo ha hecho, y tienes a alguien que realmente conoce la liga y se adaptará de inmediato", dijo Parker.
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