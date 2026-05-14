El Hadji Diouf, fichaje fallido del Liverpool, recibió una pena de prisión suspendida tras ser demandado por su exmujer

El exfutbolista senegalés fue demandado el año pasado por su exmujer tras acumular una deuda de casi 14 000 libras en concepto de pensión alimenticia para su hija Keyla, de 17 años. Tras el divorcio de Bishop en 2023, el tribunal le ordenó pagar 670 libras mensuales, más gastos médicos y escolares.

Sin embargo, el tribunal comprobó que Diouf llevaba más de un año sin cumplir. En la vista del martes, el juez le impuso un año de prisión suspendida y la obligación de abonar diez millones de francos CFA (unos 13 220 libras) a su exesposa. El proceso se retrasó varias veces porque, según informes, Diouf no acudió a varias citaciones previas.