Nicolò Tresoldi se enfrenta a una decisión importante a la hora de elegir con qué selección quiere jugar. El delantero de 21 años está rindiendo a un gran nivel en el Club Brugge, lo que le ha valido el interés de varias selecciones de primer nivel.
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El gran talento Nicolò Tresoldi se enfrenta a la difícil elección entre tres países de primer nivel
Este talentoso delantero nació en Italia, donde pasó parte de su infancia. Finalmente, a los 13 años, Tresoldi se mudó a Hannover, en Alemania. Desde 2022 tiene pasaporte alemán, por lo que actualmente también juega partidos internacionales juveniles con Die Mannschaft. Además de los pasaportes italiano y alemán que posee, también tiene el pasaporte argentino, ya que su madre es de allí.
Hasta ahora, Tresoldi siempre ha jugado con las selecciones juveniles alemanas, en la sub-19 y, actualmente, en la sub-21. Según informa BILD, la Federación Argentina de Fútbol ya ha establecido los primeros contactos con el jugador y su familia para convencerlo. En este caso, Argentina podría adelantarse a Italia y Alemania.
La elección entre estos tres países punteros no será fácil. Tresoldi aún no ha tomado una decisión definitiva, pero recientemente ha manifestado su interés por jugar con la selección italiana. Además de los países interesados en los servicios del delantero, también hay clubes que lo siguen muy de cerca. Tresoldi ya ha sido vinculado en varias ocasiones con el AC Milan. El gigante italiano ya ha hecho negocios con el Club Brugge en otras ocasiones, como con los recientes fichajes de Charles De Ketelaere y Ardon Jashari.
Tresoldi ha disputado ya 48 partidos con el equipo belga esta temporada. En ellos ha marcado diecisiete goles y ha dado cinco asistencias.