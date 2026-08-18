El vestuario del Real Madrid estaba completamente cohesionado antes del traspaso de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, pero la situación cambió en las dos últimas temporadas, especialmente con la existencia de una lucha de poder no declarada con Vinicius Junior, aunque evidente para todos los que siguen la escena desde fuera.
Los frentes de la competencia entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé son múltiples, empezando por el puesto de extremo izquierdo que el francés cedió a su compañero brasileño para pasar a jugar como delantero, pero la gran crisis gira en torno a la cuestión de la identidad: ¿quién es el número uno del Real Madrid?
Antes de la incorporación de Mbappé, Vinicius era la primera apuesta del Real Madrid para el futuro, y la directiva del club construía el equipo en torno a él, pero Mbappé logró en dos temporadas quitarle la alfombra de debajo de los pies gracias a su prolífica capacidad goleadora, que apartó parcialmente al jugador brasileño del primer plano.
Vinicius intentó equilibrar la balanza con Mbappé cuando negoció con el Real Madrid la renovación de su contrato, poniendo como condición recibir el mismo salario para aceptar continuar en el Bernabéu, así como una prima de renovación similar a la que obtuvo su compañero francés cuando llegó gratis desde el Saint-Germain.
Y el candente conflicto en el vestuario entre Vinicius y Mbappé no acaba ahí, sino que se extiende a la rivalidad por lanzar los penaltis que engordan la cuenta de goles, algo que podría influir en los cálculos del Balón de Oro si el Real Madrid conquista el título de la Liga de Campeones de Europa en alguna temporada.
Y a nadie se le escapa la dejadez de la pareja a la hora de desempeñar las labores defensivas, como la presión y el repliegue cuando el Real Madrid pierde el balón, algo en lo que coinciden Mbappé y Vinicius y que afecta negativamente al equilibrio del conjunto blanco, especialmente en los grandes partidos.