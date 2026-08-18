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Hussein Hamdy

Traducido por

El gran dilema del Madrid: Mourinho desafía a un fantasma que derribó a Ancelotti y Alonso

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
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Trampa mortal

El portugués José Mourinho afronta el mayor reto de su segunda etapa con el Real Madrid, que consiste en gestionar el ego de las estrellas y las individualidades de enorme talento; se trata de un asunto complejo que no lograron erradicar de raíz en los últimos tiempos ni Carlo Ancelotti, al menos en su último año, ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa.

Esta crisis va más allá de lo que ocurre sobre el rectángulo verde, pero tiene un claro reflejo en el rendimiento del equipo, y ha provocado prácticamente el alejamiento de los grandes títulos, algo inaceptable para el Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    La prueba de Mourinho

    Los exjugadores del Real Madrid Álvaro Benito y Rafa Alkorta revelaron, en unas declaraciones al programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER", que gestionar el orgullo y la soberbia es el verdadero reto del técnico portugués.

    Benito explicó que, cuando Mourinho llegó por primera vez al conjunto blanco, se encontraba en la cúspide de su carrera como entrenador, algo que difiere de su situación actual, y afirmó: "Pero es un entrenador que posee grandes cualidades, y sabe mejor que nadie cuál ha sido el problema del equipo en los últimos años en cuanto a la organización defensiva y ofensiva".

    Benito añadió que el once titular, nombre por nombre, es "muy competitivo", subrayando que el desafío del técnico portugués reside en hacer que todas las estrellas se entiendan y cooperen sobre el terreno de juego.

    Álvaro Benito insistió en que la disciplina táctica y el compromiso son la única vía para evitar la caída del equipo, y señaló: "El equipo está capacitado para ganarlo todo, pero para lograrlo tendrán que cumplir con las exigencias que les pida Mourinho".

    Benito aseguró que esos compromisos y el esfuerzo defensivo y físico serán la clave para "evitar caer de nuevo en la misma trampa".

    Benito explicó que el conjunto blanco no puede seguir por el mismo camino, y afirmó: "De esta manera es muy difícil que consigas ganar a equipos muy buenos".

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    El fantasma del individualismo

    Por su parte, Rafa Alkorta afirmó que el éxito está ligado a la capacidad de liderar al grupo más allá de los esquemas tácticos, cuando dijo: "Al margen del estilo táctico, la clave reside en la gestión para cambiar el rumbo de un equipo que durante dos años ha dependido más de las individualidades que de ser un conjunto compacto".

    Alkorta explicó que "conciliar esa vanidad y ese orgullo" es "lo más difícil", algo que ninguno de los anteriores entrenadores logró conseguir.

    Pese a ello, Alkorta expresó su confianza en el técnico portugués al afirmar: "Es el único capaz de hacerles entender que la solidaridad no es algo trivial, sino un elemento necesario para ganar títulos de Liga y de Copa".

    Benito advirtió de que la composición de la plantilla del Real Madrid impone el reto más difícil de todos esta temporada en la gestión de los nombres, al decir: "Con Bellingham, Diomande, Mbappé y Vini, tienes cuatro atacantes intocables. En principio, es un equipo expuesto a romperse. ¿Y quién mantiene el equilibrio? Deben ser todos".

    Benito puso como ejemplo el modelo del Paris Saint-Germain, declarando: "Ha derribado todos los mitos del fútbol, porque juegan con Vitinha, João Neves y Fabián, con dos laterales muy ofensivos, y el equipo no se rompe porque todos presionan y todos trabajan".

  • Un vestuario caliente

    El vestuario del Real Madrid estaba completamente cohesionado antes del traspaso de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, pero la situación cambió en las dos últimas temporadas, especialmente con la existencia de una lucha de poder no declarada con Vinicius Junior, aunque evidente para todos los que siguen la escena desde fuera.

    Los frentes de la competencia entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé son múltiples, empezando por el puesto de extremo izquierdo que el francés cedió a su compañero brasileño para pasar a jugar como delantero, pero la gran crisis gira en torno a la cuestión de la identidad: ¿quién es el número uno del Real Madrid?

    Antes de la incorporación de Mbappé, Vinicius era la primera apuesta del Real Madrid para el futuro, y la directiva del club construía el equipo en torno a él, pero Mbappé logró en dos temporadas quitarle la alfombra de debajo de los pies gracias a su prolífica capacidad goleadora, que apartó parcialmente al jugador brasileño del primer plano.

    Vinicius intentó equilibrar la balanza con Mbappé cuando negoció con el Real Madrid la renovación de su contrato, poniendo como condición recibir el mismo salario para aceptar continuar en el Bernabéu, así como una prima de renovación similar a la que obtuvo su compañero francés cuando llegó gratis desde el Saint-Germain.

    Y el candente conflicto en el vestuario entre Vinicius y Mbappé no acaba ahí, sino que se extiende a la rivalidad por lanzar los penaltis que engordan la cuenta de goles, algo que podría influir en los cálculos del Balón de Oro si el Real Madrid conquista el título de la Liga de Campeones de Europa en alguna temporada.

    Y a nadie se le escapa la dejadez de la pareja a la hora de desempeñar las labores defensivas, como la presión y el repliegue cuando el Real Madrid pierde el balón, algo en lo que coinciden Mbappé y Vinicius y que afecta negativamente al equilibrio del conjunto blanco, especialmente en los grandes partidos.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La ausencia del capitán

    Es imposible no relacionar el aumento de la crisis de soberbia dentro del Real Madrid con la ausencia de un gran número de líderes en el vestuario, ya que era difícil imaginar que el conjunto blanco cayera en esta trampa mortal cuando estaban Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Nacho Fernández en el Bernabéu.

    Ahora, en cambio, el Real ha perdido todos los nombres anteriores, y podemos añadirles a Dani Carvajal, mientras que el conjunto blanco cuenta actualmente con Thibaut Courtois, de la vieja guardia en la que se puede confiar para generar tranquilidad dentro del vestuario.

    Y entre los aspectos irónicos dentro del vestuario del Real Madrid está que el primer capitán, Federico Valverde, estuvo implicado en el mayor incidente de tensión dentro del equipo durante la temporada pasada con Aurélien Tchouaméni, además de que está acostumbrado a sobrepasar los límites de la disciplina, ya sea con sus compañeros o con los rivales, como su famoso enfrentamiento con Álex Baena.

    Y entre los nombres incorporados recientemente al Real Madrid, únicamente Bernardo Silva puede ser clasificado dentro de los jugadores veteranos capaces de generar tranquilidad dentro del vestuario.

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