Y no cabe duda de que el jugador hacia el que se dirigirán todas las miradas será el hombre de la final de la pasada edición de la Liga Jawwy de Élite, cuando ese enfrentamiento se repita en la cuarta jornada entre el Al-Hazm y el Al-Fateh.

Cuando ambos equipos se enfrentaron, hace cerca de 4 meses, en la final de la Liga Saudí sub-21, Hassan Idris no era el jugador cuyo brillo muchos esperaban, pero logró convertirse en el hombre de aquella primera final.

Hassan Idris marcó dos goles en aproximadamente 5 minutos, para conducir al Al-Hazm a la victoria sobre el Al-Fateh por 3-1 y, con ello, conquistar el título de la primera edición de la Liga Jawwy de Élite.

Y cuando el enfrentamiento se repita, en la cuarta jornada, el lunes, Hassan Idris será el jugador que la afición del Al-Hazm espera que vuelva a aparecer, con el fin de conducir al equipo hacia la segunda victoria consecutiva.

Hassan Idris apareció por fin en la presente temporada, durante la jornada pasada, cuando marcó el tercer gol en la victoria del Al-Hazm sobre el Al-Feiha por 3-1, lo que significa que está listo para brillar de nuevo ante el Al-Fateh.