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حسان إدريس لاعب فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

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El goleador y el hombre del partido: 5 talentos que merece la pena ver en la cuarta jornada de la Joy Elite League

FEATURES
Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ettifaq U21 vs Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Arabia Saudita

Jóvenes estrellas que brillan en la Liga Saudí sub-21

La afición del fútbol saudí tendrá una cita con el disfrute de algunos talentos de nuevo, con la reanudación de los partidos de la Liga Joy de las Estrellas (la Liga Saudí sub-21).

Los partidos de la cuarta jornada de la Liga Joy de las Estrellas arrancan el domingo 13 de septiembre, con 7 enfrentamientos, antes de cerrarse con otros 5 partidos al día siguiente.

  • Hassan Idris, la figura de la final

    Y no cabe duda de que el jugador hacia el que se dirigirán todas las miradas será el hombre de la final de la pasada edición de la Liga Jawwy de Élite, cuando ese enfrentamiento se repita en la cuarta jornada entre el Al-Hazm y el Al-Fateh.

    Cuando ambos equipos se enfrentaron, hace cerca de 4 meses, en la final de la Liga Saudí sub-21, Hassan Idris no era el jugador cuyo brillo muchos esperaban, pero logró convertirse en el hombre de aquella primera final.

    Hassan Idris marcó dos goles en aproximadamente 5 minutos, para conducir al Al-Hazm a la victoria sobre el Al-Fateh por 3-1 y, con ello, conquistar el título de la primera edición de la Liga Jawwy de Élite.

    Y cuando el enfrentamiento se repita, en la cuarta jornada, el lunes, Hassan Idris será el jugador que la afición del Al-Hazm espera que vuelva a aparecer, con el fin de conducir al equipo hacia la segunda victoria consecutiva.

    Hassan Idris apareció por fin en la presente temporada, durante la jornada pasada, cuando marcó el tercer gol en la victoria del Al-Hazm sobre el Al-Feiha por 3-1, lo que significa que está listo para brillar de nuevo ante el Al-Fateh.

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  • Jefferson Ramos, el verdugo de Al Hazm

    Por el otro lado, Jefferson Ramos, el delantero del Al-Fateh procedente de Cabo Verde, afronta ese mismo partido con una ambición diferente, después de que el Al-Hazem fuera el único equipo que escapó de sus mordidas en las rondas eliminatorias.

    La temporada pasada, Ramos marcó 6 goles en las rondas eliminatorias, 3 de ellos contra el Al-Wehda en el repechaje de cuartos de final, 2 ante el Al-Nassr en cuartos de final, y un único gol en la portería del Al-Qadsiah en semifinales.

    En cambio, el delantero africano no logró perforar la portería del Al-Hazem, por lo que su equipo perdió la final por 3-1 y desperdició la oportunidad de coronarse con el primer título de la Liga Joy de Élite.

    Ramos busca resurgir, no solo ante el Al-Hazem, sino también de la sequía goleadora que sufrió en la última jornada.

    Y aunque el Al-Fateh venció al Al-Nassr por 2-1, Ramos no marcó y se limitó a ver cómo su compañero Abdulaziz Al-Fawaz firmaba el doblete de su equipo, sin tener ninguna aparición en el partido más allá de una tarjeta amarilla.

    Cabe recordar que Jefferson Ramos ha marcado 4 goles en la Liga Joy de Élite tras disputarse 3 jornadas, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de goleadores, empatado con Ziyad Aba, extremo del Al-Ahli, y a dos goles de Mohammed Al-Aisa, delantero del Al-Ettifaq.

  • Mohamed Al-Aissa, el goleador

    Y hablando de Al Eissa, el delantero del Al Ettifaq tiene una oportunidad de oro para marcar en su cuarto partido consecutivo y ampliar su liderato en la tabla de goleadores, cuando se enfrente al Al Wehda en la cuarta jornada.

    Al Eissa ha marcado 6 goles en 3 jornadas, a un promedio de dos goles por partido, y no ha dejado de anotar en ningún momento, algo que parece estar cerca de mantener ante el Al Wehda.

    El Al Wehda sufrió claramente en defensa la jornada pasada, ya que perdió ante el Al Ittihad por 4-1, lo que significa que ha recibido 5 goles en solo los dos últimos partidos.

    Esto parece una oportunidad perfecta para que Mohammed Al Eissa vuelva a marcar, sobre todo porque sus rivales por el liderato de goleadores, Ziyad Aba y Jefferson Ramos, dejaron de anotar en la jornada pasada.

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  • Adnan Al-Bishri

    Y hablando del partido entre Al-Ittihad y Al-Wehda, en él destacó un talento prometedor: Adnan Al-Bishri, quien marcó el tercer gol de "los Tigres" en el encuentro.

    El gol que anotó Al-Bishri mostró una capacidad extraordinaria para controlar el balón, para el regate, así como para rematar con potencia y precisión, lo que augura un nuevo delantero capaz de liderar el fútbol saudí en los próximos años.

    Al-Bishri podría beneficiarse del refuerzo de la marca de los defensas del Al-Qadisiyah sobre su compañero Ammar Al-Ghamdi, al ser este el máximo goleador del Al-Ittihad desde la temporada pasada, lo que le brindará la oportunidad de escapar de una marca más laxa y volver a marcar.

    Cabe recordar que Adnan Al-Bishri era uno de los talentos que emergían con fuerza en el Al-Ahli, el vecino y rival tradicional del Al-Ittihad, antes de que "el Decano" lograra ficharlo de forma gratuita en el verano de 2025.

  • Salman Saghir

    En cuanto al último talento que todos esperan ver, se trata de Salman Saghir, jugador del Al Nassr, cuando su equipo se enfrente al Al Feiha el domingo.

    Pese a que el Al Nassr perdió el partido anterior ante el Al Fateh por 2-1, salió con una única ganancia, representada en su talento Salman Saghir, quien marcó el único gol del equipo capitalino en el tiempo de descuento.

    El gol reflejó una magnífica habilidad individual del joven jugador, ya que regateó a más de un rival antes de colocar el balón en la red, y también demostró una confianza infinita en sí mismo, pues no se dejó afectar por el nivel del equipo ni por el marcador en contra.

    Salman Saghir podría ser una prolongación de los numerosos talentos que han surgido en el Al Nassr en la Liga Joy de las Estrellas desde la temporada pasada, al igual que Abdulmalik Al Jaber, Abdulrahman Sofiani, Saad Haqawi, Haidar Abdulkarim y Asem Mohammed.

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