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عمار الغامدي لاعب فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

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El goleador del Al-Ittihad y las promesas del Al-Ahli... 5 estrellas que no hay que perderse en la fase de play-off de la Liga de Élite

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Arabia Saudita

La fase final del Campeonato de la Liga Saudí Sub-21 muestra muchos talentos.

En una liga que valora más la pasión que los nombres, el talento brilla como estrellas en un cielo que no espera.

La Liga de Élite (Liga Saudí Sub-21) dejó de ser un simple escalón para convertirse en cantera de campeones, donde cada pase, disparo y grito de alegría inicia grandes historias.

Tras la fase de liga, cuatro enfrentamientos a doble vuelta definirán los play-offs y llevarán a cuatro equipos a cuartos de final, donde aguardan los ya clasificados.

Además de definir los clasificados, esta etapa exhibirá talentos capaces de marcar la diferencia en el presente y en el futuro.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    El nombre más destacado de la fase de play-off será, sin duda, el de Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, que liderará a su equipo ante el Neom con el objetivo de alcanzar a Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittifaq y Al-Taawoun en los cuartos de final.

    En el último encuentro liguero del Al-Ittihad, marcó el segundo tanto en la victoria 4-1 ante Al-Shabab, rematando de cabeza un centro.

    Con ese tanto, el ariete saltó al tercer puesto de la clasificación de goleadores de la Liga Saudí Sub-21, con 12 dianas, a solo un gol de Abdullah Al-Ajyan, del Al-Khaloud.

    Su talento es evidente: lleva tiempo entrenando con el primer equipo del Al-Ittihad, tanto con Sergio Conceição como con Laurent Blanc.

    No obstante, la eliminatoria será exigente, pues Neom es uno de los equipos más sólidos en defensa de la Liga de Élite.

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  • Muaz al-Habib

    En los play-offs destaca Moaz Al-Habib, delantero de Al-Fayha, que se medirá a Al-Qadisiyah en un duelo complicado.

    Destacó en la Liga de Élite tras fichar por Al-Fayha en invierno y formar con Ammar Al-Khaibari una dupla letal.

    En la fase de liga marcó 10 goles y comparte el quinto puesto de la tabla de goleadores con Asim Mohamed, del Al-Nassr.

    Ahora debe confirmar su olfato ante cualquier rival, incluido un Al-Qadisiyah que falló la clasificación directa a cuartos en la última jornada.

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  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Ammar Al-Yahibi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    En ese mismo encuentro debutará otro talento destacado de la Liga de Élite, Ammar Al-Yahibi, procedente de la cantera del Al-Ahli y ahora estrella del Al-Qadisiyah.

    Al igual que Al-Habib, cambió de aires en invierno: fichó por el Al-Qadisiyah como agente libre tras acabar su contrato con el Al-Ahli.

    Desde entonces ha mostrado un juego más incisivo y ágil, especialmente en la banda izquierda, donde se ha consolidado.

    Junto a Ammar Al-Hajouj e Iyad Hossa forma un tridente ofensivo que Al-Fayha deberá vigilar en la eliminatoria de play-off.

  • Khaled Abdeljawad

    Khaled Abduljawad, talento similar a Ammar Al-Yahibi, liderará al Al-Hazm en su difícil partido contra Al-Akhdoud.

    Es uno de los extremos más destacados de la Liga de Élite y, como Al-Yahibi, se formó en las categorías inferiores del Al-Ahli.

    Es el máximo goleador del Al-Hazm en la actual Liga de Élite y clave en la clasificación a los play-offs.

    Su reto parece sencillo, pues Al-Akhdoud ha bajado mucho desde que su exdelantero Abdullah Al-Ajyan fichó por Al-Khaloud en invierno.

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  • مراد الخضري مهاجم فريق الوحدة تحت 21 عامًاAl wehda's X Official Account

    Murad Khudari

    Por último, en la eliminatoria destacará otro canterano del Al-Ahli: el delantero Murad Khudari.

    Los aficionados del Al-Wehda confían en él para el partido contra el Al-Fateh, decisivo para alcanzar los cuartos de final.

    A finales de enero y principios de febrero marcó un hat-trick en dos jornadas consecutivas, ante Al-Bukairiya y Al-Akhdoud.

    En total lleva 8 goles, noveno máximo anotador de la Liga de Élite junto a Moayad Al-Sharari, del Al-Najma.

    Ahora se enfrenta a la segunda mejor defensa del torneo, la de Al-Fateh, solo superada por Al-Nassr, así que deberá multiplicar sus esfuerzos para marcar y llevar al equipo a cuartos.

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