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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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El gol maradoniano, el mensaje de Neves y la venganza de Inzaghi: victoria icónica del Al-Hilal en la Liga Roshn de Élite

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Al Hilal U21 vs Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
S. Inzaghi
Rúben Neves
Arabia Saudita
Catar
Italia
Portugal

Los juveniles del "Zaeem" siguen el camino de los mayores

El equipo del Al-Hilal logró una victoria icónica en la liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21), ante su rival Neom, en un partido que fue testigo de numerosas jugadas excepcionales.

El Al-Hilal sub-21 venció a su homólogo Neom por un resultado de 4-0, durante el partido que enfrentó a ambos, este domingo, en su estadio de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la liga Joy de Élite.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La venganza de Inzaghi

    De esta manera, los juveniles del Al-Hilal vengan al primer equipo, que sufrió una sorpresiva derrota ante el Neom, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

    La derrota fue la primera que sufrió el primer equipo en la presente temporada de la Roshn Saudi League, y en la competición en general desde hacía 47 partidos, que comenzaron la temporada antepasada, y tras 39 partidos sin perder con el entrenador italiano Simone Inzaghi.

    Debido a esa derrota, surgieron algunas informaciones sobre la posibilidad de que la directiva del Al-Hilal, encabezada por el director deportivo Richard Hughes, estuviera pensando en destituir a Inzaghi de su cargo, antes del inicio de la Copa Asiática en el próximo diciembre.

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  • El gol maradoniano

    El partido fue testigo del brillo del delantero tunecino Louay Al Obaidi, quien marcó el segundo y el tercer gol del Al Hilal en los minutos 10 y 45 del encuentro, mientras que Ahmed ben Hamid anotó el primer tanto y Ahmed Hamza el cuarto.

    El cuarto gol fue maradoniano, ya que Ahmed Hamza logró perforar las defensas del Neom regateando a más de un jugador, tras un magnífico arranque desde el centro del campo, antes de alojar el balón en el fondo de la red.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mensaje para Neves

    La belleza del gol no se limitó al aspecto técnico, sino que abarcó también el aspecto anímico, ya que Ahmed Hamza se preocupó por enviar un mensaje de apoyo al centrocampista portugués Rúben Neves, estrella del primer equipo, tras celebrar el gol a su manera.

    Neves había vivido una situación difícil ayer, sábado, durante la victoria del Al-Hilal ante el Al-Taawoun por seis goles a cero, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

    El partido fue testigo de un comportamiento lamentable, después de que algunos aficionados del Al-Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, que murió a causa de un trágico accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo portugués Rúben Neves.

    Ahmed Hamza se preocupó por consolar a la estrella del primer equipo y solidarizarse con él a través de la celebración, para que el gol siga siendo uno de los más bonitos de la liga juvenil de élite, tanto dentro como fuera del campo.

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