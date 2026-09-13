El gol maradoniano, el mensaje de Neves y la venganza de Inzaghi: victoria icónica del Al-Hilal en la Liga Roshn de Élite

La belleza del gol no se limitó al aspecto técnico, sino que abarcó también el aspecto anímico, ya que Ahmed Hamza se preocupó por enviar un mensaje de apoyo al centrocampista portugués Rúben Neves, estrella del primer equipo, tras celebrar el gol a su manera.
Neves había vivido una situación difícil ayer, sábado, durante la victoria del Al-Hilal ante el Al-Taawoun por seis goles a cero, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.
El partido fue testigo de un comportamiento lamentable, después de que algunos aficionados del Al-Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, que murió a causa de un trágico accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo portugués Rúben Neves.
Ahmed Hamza se preocupó por consolar a la estrella del primer equipo y solidarizarse con él a través de la celebración, para que el gol siga siendo uno de los más bonitos de la liga juvenil de élite, tanto dentro como fuera del campo.