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El gol de McTominay salva al Nápoles en Parma, mientras el exjugador del Manchester United se niega a renunciar al título de la Serie A
El Nápoles, sorprendido por un comienzo fulgurante
El equipo de Antonio Conte llegó al Estadio Ennio Tardini con cinco victorias consecutivas, pero recibió un duro golpe apenas sonó el pitido inicial.
A los 33 segundos, Gabriel Strefezza cabeceó un pase de Nesta Elphege y batió a Vanja Milinkovic-Savic por el segundo palo.
El tempranero gol animó al Parma, cuyo juego físico, liderado por el imponente Elphege, complicó a la zaga napolitana.
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McTominay al rescate
Pese a un arranque complicado, el Nápoles se repuso cuando sus figuras tomaron el control. El 1-0 llegó en el minuto 60: Hojlund asistió a McTominay, quien remató al segundo palo para anotar su duodécimo gol.
En los minutos finales ambos equipos buscaron el triunfo. Alisson Santos falló dos veces para el Parma, y en la segunda Suzuki evitó el gol en el descuento. Al otro lado, Milinkovic-Savic detuvo un disparo de Keita y preservó el empate que mantiene al Nápoles en el podio.
La lucha por el Scudetto aún no ha terminado
Con este resultado, el Nápoles se queda a seis puntos del líder, el Inter; diferencia que podría subir a nueve si los nerazzurri vencen al Como en su partido pendiente.
Pese a ello, McTominay se mostró optimista sobre las opciones de revalidar el Scudetto y, tras el partido, afirmó que el plantel no tirará la toalla.
«Nada está decidido y debemos seguir adelante», afirmó a DAZN Italia. «Fue un partido difícil; tuvimos ocasiones con Elmas y Hojlund. En el fútbol a veces llegan resultados que no gustan, pero debemos mantener el nivel en los seis partidos que quedan y sumar todos los puntos posibles».
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Sin excusas pese a la plaga de lesiones
Conte ha afrontado un periodo difícil con varios jugadores clave lesionados, pero McTominay descartó usar la lista de bajas como excusa para el rendimiento.
Reconoce que, si bien las ausencias han pesado toda la temporada, el equipo debe asumir su responsabilidad en el campo en esta fase crucial.
«Después de un partido se dicen cosas en caliente, y es verdad que hemos tenido muchas lesiones y partidos con bajas. La clave es que, con tantas competiciones, necesitas jugadores disponibles, y nosotros no los hemos tenido», añadió.