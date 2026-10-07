El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Choi Hwi-young, abordó directamente la cuestión durante una reciente audiencia de un comité de la Asamblea Nacional, e indicó que la era de las exenciones generalizadas podría estar acercándose a su fin. Choi señaló que, aunque el sistema ha existido durante más de cinco décadas, el panorama cultural del país ha cambiado de forma significativa. Dijo al comité que el sistema «inevitablemente tendrá que reducirse», lo que supone un posible punto de inflexión para los futbolistas profesionales que esperan evitar una larga interrupción en su carrera.

«Es cierto que el sistema ha contribuido a ayudar a artistas y deportistas destacados a mantener y desarrollar sus capacidades», dijo Choi durante la audiencia, tal y como recoge BBC Sport. «Sin embargo, los valores asociados a la equidad y la percepción pública del servicio militar han cambiado. Estoy de acuerdo en que el sistema debería revisarse de forma exhaustiva una vez más».