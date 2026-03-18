El Gobierno de Senegal solicita una investigación por «corrupción» contra la CAF tras la decisión de anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones a favor de Marruecos

Indignado por la revocación, el Estado ha solicitado formalmente una investigación independiente. Un portavoz del Gobierno emitió una declaración mordaz en la que exigía que se rindieran cuentas por lo que calificó de decisión ilegal y profundamente injusta. Afirmó: «Esta decisión sin precedentes y de una gravedad excepcional contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la equidad, la lealtad y el respeto por la veracidad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento. Al poner en tela de juicio un resultado obtenido al final de un partido que se disputó y se ganó correctamente de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la confianza legítima que los pueblos africanos depositan en las instituciones deportivas continentales. Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que borra el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza de manera inequívoca este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre las sospechas de corrupción en los órganos rectores de la CAF».