El debate en torno al techo de Bellingham alcanzó un punto álgido tras las recientes actuaciones de Inglaterra, con Lineker y Richards ofreciendo opiniones contrapuestas sobre el perfil técnico del centrocampista.

Aunque Bellingham ha sido el alma de la selección durante la campaña 2026/27 de la Nations League, Richards sugirió que el jugador de 23 años todavía carece de ciertas cualidades estéticas que sí tienen algunos de sus compañeros. El exdefensa del Manchester City argumentó que el futbolista del Real Madrid no posee el mismo nivel de elegancia natural que otros focos creativos de la plantilla.

"Jude Bellingham no tiene la chispa de Cole Palmer ni el toque de Phil Foden", afirmó Richards en un episodio reciente del podcast The Rest Is Football. "En todo lo demás, es un 9 sobre 10. Y su confianza es de 10 sobre 10. Haga lo que haga, cree en ello".