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¡El GOAT de Inglaterra! Gary Lineker hace una gran afirmación sobre Jude Bellingham tras la valoración de Micah Richards
Richards cuestiona las cualidades técnicas de Bellingham
El debate en torno al techo de Bellingham alcanzó un punto álgido tras las recientes actuaciones de Inglaterra, con Lineker y Richards ofreciendo opiniones contrapuestas sobre el perfil técnico del centrocampista.
Aunque Bellingham ha sido el alma de la selección durante la campaña 2026/27 de la Nations League, Richards sugirió que el jugador de 23 años todavía carece de ciertas cualidades estéticas que sí tienen algunos de sus compañeros. El exdefensa del Manchester City argumentó que el futbolista del Real Madrid no posee el mismo nivel de elegancia natural que otros focos creativos de la plantilla.
"Jude Bellingham no tiene la chispa de Cole Palmer ni el toque de Phil Foden", afirmó Richards en un episodio reciente del podcast The Rest Is Football. "En todo lo demás, es un 9 sobre 10. Y su confianza es de 10 sobre 10. Haga lo que haga, cree en ello".
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Lineker choca con Richards por la calidad de Bellingham
Esta valoración provocó una réplica inmediata de Lineker, que ha sido un firme defensor del exprodigio del Birmingham City desde su adolescencia en el Borussia Dortmund. Lineker no tardó en defender la calidad técnica que ha convertido a Bellingham en un fijo en la capital española.
Cuestionando directamente la crítica al control en espacios reducidos del jugador, Lineker insistió en que la capacidad de Bellingham para desenvolverse en espacios pequeños es, en realidad, una de sus mayores virtudes. "No estoy de acuerdo contigo aquí, Micah, el toque de Jude es increíblemente bueno. La forma en la que se gira y se va de la gente. Creo que Jude podría acabar siendo el mejor jugador de la historia de Inglaterra", declaró Lineker.
Esta contundente afirmación sitúa a Bellingham por delante de iconos como Bobby Moore, Bobby Charlton y Harry Kane en la hipotética jerarquía de la grandeza del fútbol inglés, siempre que mantenga su actual trayectoria.
Keane se suma al coro de elogios
El debate sobre el estatus de Bellingham se intensificó después de que dirigiera una monumental victoria por 7-0 sobre Croacia en Rijeka. Bellingham fue la estrella indiscutible del partido, con un gol y tres asistencias para desmantelar por completo a la oposición. Su actuación estuvo marcada por un ritmo de trabajo incansable y un nivel de madurez impropio de su edad, lo que llevó a Roy Keane a sugerir que el cielo es el límite para el joven centrocampista mientras sigue desarrollándose bajo la dirección de Thomas Tuchel.
«Creo que todavía queda mucho más por ver de [Bellingham]», señaló Keane en ITV. «Bellingham puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su actitud con Inglaterra últimamente... Le he elogiado por ser fantástico con el balón, pero lo que está haciendo sin él. Eso eleva a todos estos jugadores».
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Presentando su candidatura para alcanzar el estatus de leyenda
La candidatura de Bellingham a ser el mejor jugador de la historia de Inglaterra se ve respaldada por una notable racha de regularidad individual. Ha sido nombrado Jugador del Año de Inglaterra en categoría masculina durante dos temporadas consecutivas, lo que refleja su condición de futbolista más influyente del equipo. Su registro en los grandes torneos es igual de impresionante, ya que ya se ha asegurado un puesto en el mejor once del Mundial y se ha consolidado como uno de los centrocampistas más prolíficos de la historia de la selección, con 14 goles y 13 asistencias en solo 59 partidos.
La prueba definitiva para las credenciales de Bellingham como "GOAT" llegará probablemente en casa durante la Eurocopa 2028. Llevar a Inglaterra a su primer gran título desde 1966 zanjaría, sin duda, el debate a su favor, al aportar los trofeos que acompañen a su extraordinario rendimiento estadístico y a sus logros individuales.
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