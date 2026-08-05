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El GOAT argentino Lionel Messi hace una donación para apoyar las labores de ayuda por los incendios forestales en Madrid
Messi impulsa económicamente la recuperación de Madrid
Messi ha dado un paso al frente para apoyar a la Comunidad de Madrid tras un periodo de devastación medioambiental. El ocho veces ganador del Balón de Oro ha donado aproximadamente 80.000 € destinados específicamente a la reconstrucción de la comarca de la Sierra Oeste. Esta zona rural del oeste fue arrasada recientemente por intensos incendios forestales que devastaron cerca de 75.000 acres de terreno, destruyendo paisajes naturales e infraestructuras críticas, además de desplazar a los residentes locales.
La noticia de la donación fue confirmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurrió a las redes sociales para expresar la gratitud de la población local. En X, Ayuso reconoció el gesto del exicono del Barcelona al afirmar: «Leo Messi ha donado 80.000 € para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que en Madrid esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que merece».
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Establecimiento de una plataforma de ayuda específica
La donación llega en un momento en el que la Comunidad de Madrid ha estado buscando agresivamente recursos para facilitar la recuperación a largo plazo de los municipios afectados por el incendio. Las autoridades han puesto en marcha una plataforma específica de donaciones diseñada para servir como un canal único y seguro para que tanto particulares como grandes empresas aporten fondos. Esto garantiza que la ayuda económica se dirija directamente a las zonas que requieren la asistencia más urgente. La magnitud de los daños a lo largo de las 30.351 hectáreas hace que la implicación de figuras de alto perfil como Messi sea especialmente significativa para la concienciación pública.
Mientras la región trabaja para reconstruir viviendas y restaurar la biodiversidad natural perdida en los incendios, el apoyo de uno de los deportistas más reconocibles del mundo ayuda a mantener el impulso de las iniciativas de ayuda del Gobierno. El esfuerzo conjunto entre el sector público y los donantes privados se considera la única vía viable para reparar los enormes daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos del verano y los incendios posteriores.
Una larga historia de filantropía global
Este último acto de generosidad es coherente con el compromiso de Messi con la labor benéfica desde hace mucho tiempo, que formalizó a través de la Fundación Leo Messi desde su creación en 2007. La fundación se creó originalmente para apoyar iniciativas de salud, educación y deporte para niños vulnerables de todo el mundo. A lo largo de los años, el capitán del Inter Miami ha sacado con frecuencia la cartera en tiempos de crisis. Durante la pandemia mundial de 2020, donó aproximadamente 550.000 $ a hospitales de su Argentina natal para respiradores y material médico. También hizo una donación de 1,1 millones de dólares, repartida entre el Hospital Clínic de Barcelona y otros centros médicos de España.
Los vínculos de Messi con España siguen siendo fuertes pese a su traslado a la Major League Soccer, y sus recientes acciones en Madrid reflejan su apoyo anterior a otras regiones españolas. Mostró de forma célebre su solidaridad con Valencia al donar otro 1,1 millones de dólares para ayudar a las víctimas de las devastadoras inundaciones en esa zona.
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Funciones de embajador e impacto internacional
Además de la labor de su fundación privada, Messi ejerce como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF desde 2010, un papel en el que ha liderado diversas iniciativas internacionales de ayuda. Encabezó de forma destacada campañas a favor de Haití tras el devastador terremoto que sufrió el país y ha sido uno de los principales financiadores de programas educativos dirigidos a niños afectados por el conflicto en curso en Siria. El alcance de su labor humanitaria es verdaderamente global y se extiende a Sudamérica, donde recientemente apoyó las iniciativas de ayuda tras el terremoto en Venezuela. Su esposa, Antonela Roccuzzo, también ha estado profundamente implicada en estas recientes iniciativas humanitarias, lo que convierte los esfuerzos filantrópicos de la familia en una labor conjunta.
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