El GOAT argentino Lionel Messi hace una donación para apoyar las labores de ayuda por los incendios forestales en Madrid

Messi ha dado un paso al frente para apoyar a la Comunidad de Madrid tras un periodo de devastación medioambiental. El ocho veces ganador del Balón de Oro ha donado aproximadamente 80.000 € destinados específicamente a la reconstrucción de la comarca de la Sierra Oeste. Esta zona rural del oeste fue arrasada recientemente por intensos incendios forestales que devastaron cerca de 75.000 acres de terreno, destruyendo paisajes naturales e infraestructuras críticas, además de desplazar a los residentes locales.

La noticia de la donación fue confirmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurrió a las redes sociales para expresar la gratitud de la población local. En X, Ayuso reconoció el gesto del exicono del Barcelona al afirmar: «Leo Messi ha donado 80.000 € para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que en Madrid esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que merece».