En un giro sorprendente para el fútbol francés, el Burdeos ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo para que el club cambie de manos por el precio simbólico de solo 1 €. El acuerdo implica que la empresa propiedad de Gerard Lopez ceda el control del equipo, que atraviesa dificultades, a una nueva firma, Park Bench.

Aunque el precio de compra es increíblemente bajo, los nuevos propietarios asumen una enorme carga financiera. El club anunció que la operación se cierra por un euro simbólico con la asunción de las deudas. Al aceptar absorber estas importantes obligaciones, Park Bench ha dado un balón de oxígeno a la institución, algo que muchos temían que nunca llegaría tras meses de creciente presión económica y fallos administrativos.







