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El gigante francés Burdeos se salva oficialmente de la desaparición con una sensacional compra por 1 €
Un precio simbólico por la supervivencia
En un giro sorprendente para el fútbol francés, el Burdeos ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo para que el club cambie de manos por el precio simbólico de solo 1 €. El acuerdo implica que la empresa propiedad de Gerard Lopez ceda el control del equipo, que atraviesa dificultades, a una nueva firma, Park Bench.
Aunque el precio de compra es increíblemente bajo, los nuevos propietarios asumen una enorme carga financiera. El club anunció que la operación se cierra por un euro simbólico con la asunción de las deudas. Al aceptar absorber estas importantes obligaciones, Park Bench ha dado un balón de oxígeno a la institución, algo que muchos temían que nunca llegaría tras meses de creciente presión económica y fallos administrativos.
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El largo camino hacia la recuperación
La caída en desgracia del Burdeos ha sido tan rápida como dolorosa para sus entregados aficionados. En otro tiempo habitual de las competiciones europeas y aspirante al título de la Ligue 1, el club ha sufrido años de mala gestión que acabaron provocando su exclusión de las ligas profesionales nacionales.
A pesar de la gravedad de la situación, el club presenta esta adquisición como el comienzo de un nuevo capítulo. En una comunicación oficial compartida en las redes sociales, el club expresó su optimismo y describió el acuerdo formal como «un paso importante» para el futuro de la entidad. Representa un rayo de esperanza para una afición que ha visto cómo su equipo se desplomaba por la pirámide del fútbol francés mientras lidiaba con un constante drama extradeportivo.
Persisten los obstáculos regulatorios
Aunque el acuerdo entre Lopez y Park Bench supone un avance enorme, la operación aún no está completamente ratificada. Los nuevos propietarios potenciales deben someterse ahora a un riguroso proceso de evaluación para demostrar su viabilidad financiera y sus intenciones a largo plazo. Esto incluye una comparecencia programada ante las autoridades deportivas regionales pertinentes para garantizar que el club pueda operar de forma sostenible de aquí en adelante y cumplir con sus compromisos dentro de la estructura de la liga francesa.
Los compradores serán ahora entrevistados por la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nueva Aquitania. Esta audiencia es un requisito legal fundamental en el proceso de adquisición.
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El renacer de una institución histórica
El rescate del Bordeaux está siendo recibido con una mezcla de alivio y cautela en el panorama del fútbol europeo. Después de haber coqueteado con la desaparición durante todo el verano, la supervivencia del club garantiza que uno de los nombres más famosos del fútbol francés seguirá compitiendo.
El éxito en la próxima entrevista regulatoria es la última pieza del puzle para asegurar la plaza del club en la división Regional 1. Por ahora, el foco sigue puesto en la estabilización.
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