El sábado por la noche, el mejor jugador argentino de la historia lideró al Inter Miami hacia una victoria 5-4 en el Empower Field at Mile High. El ‘10’ marcó dos goles, incluido un tanto en los minutos finales que silenció al público local.

El entrenador interino, Hoyos, quien asumió tras la repentina salida de Mascherano, admitió estar impresionado por la capacidad de su capitán para decidir los partidos. «Tenemos la magia que Dios le dio a nuestro número 10», declaró Hoyos tras el pitido final. La victoria cortó una racha de dos partidos sin ganar y aportó estabilidad a un club que ha vivido grandes cambios en las últimas semanas.